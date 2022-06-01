Жители Нижегородской области осуждены за попытку сбыта 1,2 кг наркотиков

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении участников преступной группы, пытавшихся сбыть более 1 кг наркотических средств.
Как установлено, к этому причастны трое жителей Нижегородской области. Действуя в составе организованной группы, специально созданной, чтобы сбывать опасное зелье на территории Чебоксар, используя интернет и другие средства связи, они оборудовали по разным адресам 8 тайников-закладок с наркотиками. А оставшуюся партию для дальнейшего сбыта хранили в расфасованном виде по месту своего временного проживания.
Всего правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников более 1,2 кг синтетических наркотических средств. За совершенные преступления они приговорены к реальному лишению свободы на сроки от четырех с половиной до восьми лет. Осужденные, не согласившись с приговорами, обжаловали их в апелляционном порядке. Однако Верховный суд Чувашии оставил их без изменения.
Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Чувашии.

Опубликовано: 29 июня 2022 г.


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