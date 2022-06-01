Вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении участников преступной группы, пытавшихся сбыть более 1 кг наркотических средств.
Как установлено, к этому причастны трое жителей Нижегородской области. Действуя в составе организованной группы, специально созданной, чтобы сбывать опасное зелье на территории Чебоксар, используя интернет и другие средства связи, они оборудовали по разным адресам 8 тайников-закладок с наркотиками. А оставшуюся партию для дальнейшего сбыта хранили в расфасованном виде по месту своего временного проживания.
Всего правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников более 1,2 кг синтетических наркотических средств. За совершенные преступления они приговорены к реальному лишению свободы на сроки от четырех с половиной до восьми лет. Осужденные, не согласившись с приговорами, обжаловали их в апелляционном порядке. Однако Верховный суд Чувашии оставил их без изменения.
Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Чувашии.
Жители Нижегородской области осуждены за попытку сбыта 1,2 кг наркотиков
Вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении участников преступной группы, пытавшихся сбыть более 1 кг наркотических средств.