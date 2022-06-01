Жители Нижегородской области осуждены за попытку сбыта 1,2 кг наркотиков

Вступили в законную силу обвинительные приговоры в отношении участников преступной группы, пытавшихся сбыть более 1 кг наркотических средств.

Как установлено, к этому причастны трое жителей Нижегородской области. Действуя в составе организованной группы, специально созданной, чтобы сбывать опасное зелье на территории Чебоксар, используя интернет и другие средства связи, они оборудовали по разным адресам 8 тайников-закладок с наркотиками. А оставшуюся партию для дальнейшего сбыта хранили в расфасованном виде по месту своего временного проживания.

Всего правоохранители обнаружили и изъяли у злоумышленников более 1,2 кг синтетических наркотических средств. За совершенные преступления они приговорены к реальному лишению свободы на сроки от четырех с половиной до восьми лет. Осужденные, не согласившись с приговорами, обжаловали их в апелляционном порядке. Однако Верховный суд Чувашии оставил их без изменения.

Преступная деятельность группы была пресечена сотрудниками УФСБ России по Чувашии.