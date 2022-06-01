22 июня. Республика в событиях и лицах

1901 – в д. Пиндиково Чебоксарского уезда (Козловского района) родился Никифор Федорович Мранька (Мораньков), известный чувашский писатель. Работал председателем исполкома сельского Совета, директором студии кинохроники в тресте «Чувашкино», заведующим отделом пропаганды и агитации Козловского райкома КПСС, редактором районной газеты. Главное дело его жизни – многотомный роман «Ӗмӗр сакки сарлака» (Век прожить – не поле перейти). Его именем названы улицы в городах Козловка и Чебоксары.

1917 – в Алатыре вышел пробный номер газеты «Знамя труда» – первая из числа городских и районных в Чувашии. После присоединения г. Алатыря и одноименного уезда к Чу­вашской автономной республике газета стала органом Обкома ВКП(б), Чувашского ЦИКа и Алатырского Укома и Уисполкома. Одновременно имела статус и городской, и областной газеты. Затем была колхозная газета «За коллективизацию», кото­рая является предшественницей «Ленинского пути». С та­ким названием издание просуществовало чуть более шести­десяти одного года. С 1991 года – «Алатырские вести».

1926 – В Чебоксарах состоялся премьерный показ первого чувашского игрового фильма дозвукового периода «Атăл пăлхавçисем» (Волжские бунтари) производства «Севзапкино» (позднее «Ленфильм»). В картине описывается бунт крестьян в 1906 году. В эпизодах играли чувашские артисты Тани Юн, И.С. Максимов-Кошкинский, Г.В. Парне, К.Е. Егоров и другие. Фильм не сохранился, — подлинник и все копии были уничтожены в 1937 году, когда был репрессирован сценарист фильма и основатель киностудии «Чувашкино» И.С. Максимов-Кошкинский.

1968 – в Чувашском государственном педагогическом институте открылся музей выдающегося чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева.

1970 — Указом Президиума Верховного Совета СССР за успехи, достигнутые в коммунистическом строительстве и в связи с 50-летием образования, Чувашская АССР награждена орденом Октябрьской Революции.

2002 – в г. Чебоксары у здания института «Чувашгражданпроект» открыли памятник выдающемуся архитектору Петру Егорову, уроженцу Чувашского края.