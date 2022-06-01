ЕГЭ на все сто, и даже на двести!

Чебоксарская школьница сдала на максимальные баллы два экзамена

В столице Чувашии — первая двухсотбалльница по ЕГЭ! Екатерину Ейкову, воспитанницу чебоксарского лицея № 2, получившую максимальную оценку по русскому языку и химии, в своих телеграм-каналах от души поздравили Глава Чувашии Олег Николаев и руководитель Минобразования республики Дмитрий Захаров.

Поздравили они и остальных выпускников, набравших самые высокие баллы по разным предметам. «Гордимся нашими ребятами, которые показывают превосходные результаты! Уверен, что это только начало. Вас ждут новые успехи, достижения и победы», — порадовался за вчерашних школьников Олег Николаев. «Вы гордость Чувашии!» — похвалил отличников Дмитрий Захаров.

Итак, на сегодня в копилке стобалльников нашей республики пока 24 выпускника городских и сельских школ. 11 ребят получили максимальные баллы на ЕГЭ по химии. Один человек на все сто сдал литературу. 12 девушек и один юноша на круглую пятерку справились с русским языком. Среди последних, как было сказано выше, выпускница 11 класса естественно-научного профиля 2-го лицея Екатерина Ейкова, которая по максимуму сдала еще и химию.

ЦИФРА По данным Минобразования Чувашии, за предыдущие три года 15 выпускников школ республики покорили самую высокую планку ЕГЭ не по одному разу.

Как рассказали «СЧ» в лицее, к экзамену по химии ученицу готовила педагог Надежда Ленстовна Мокеева, по русскому языку — Елена Викторовна Николаева. А Надежда Ленстовна является еще и классным руководителем Екатерины. По словам учителя, девочка она очень ответственная, трудолюбивая, всегда добросовестно училась, использовала разные формы обучения, прислушивалась к советам педагогов лицея.

Результаты такого усердия налицо — Екатерина ежегодно становилась призером муниципального этапа олимпиады по химии, успехи были и на олимпиадах по экологии и биологии. И сейчас она оканчивает школу с золотой медалью. Надежда Мокеева уверена, что ее воспитанница смогла добиться такого успеха на экзаменах исключительно благодаря своему трудолюбию и умению логически мыслить. Кстати, в 2019 году во втором лицее Чебоксар была еще одна звездочка — медалистка Ольга Васильева, покорившая высокую планку ЕГЭ трижды: по русскому языку, биологии и химии.