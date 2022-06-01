Чувашия отправляет муку на экспорт

Одно из мукомольных предприятий Чувашии впервые отправило в Азербайджан и Таджикистан партии пшеничной муки. Эта новость была озвучена на заседании штаба по поддержке устойчивости экономики республики в условиях санкционного давления.

Оценивая данную информацию, Глава Чувашии Олег Николаев обратил внимание на своеобразный перекресток: муку регион завозит, в то же время начал вывозить. И посоветовал более глубоко проанализировать этот факт. Руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексей Палькин доложил об обеспечении качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.

«Это отдельное направление в части обеспечения безопасности продукции. Сейчас идет активное замещение выпадающих упаковочных материалов. Мы должны находить меры реагирования и не оказывать давление на бизнес, обеспечивая выполнение моратория по плановым проверкам», — подчеркнул Олег Николаев.

Было также уделено внимание контролю за соблюдением требований технического регламента «О безопасности зерна». В нынешнем году выявлены факты недостоверного декларирования четырех партий зерна. Проконтролированы экспортные поставки зерна и продуктов его переработки общим весом более 173 тонн.

Зерновая продукция отправлена в Латвию, Азербайджан, Таджикистан, информирует пресс-служба Минсельхоза.