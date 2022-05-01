Как убежать из города одиночества?

В Театре юного зрителя восстановили «Города одиночества» — сюжет этой молодежной драмы печален и прост: мальчик поссорился с девочкой, наугад выбрал место на карте и поехал туда, в глухую тайгу, чтобы доказать себе и ей, что он настоящий мужчина. А через год его тело случайно нашел охотник. Только докопаться до истинных причин произошедшего совсем непросто — именно это и пытаются сделать герои спектакля, непосредственные участники этой истории, а вместе с ними и зрители.

Разговор между сценой и залом идет на равных: большинство героев совсем молодые (им от 19 до 23), а среди зрителей в основном студенты — та самая аудитория, с которой можно и нужно говорить о дружбе, первых отношениях, первых разрывах и о поиске своего места в этом большом и зачастую враждебном мире.

Главный герой, Илья, который не появляется на сцене, мы узнаем его только по воспоминаниям других участников истории, — человек с нелегкой судьбой. Отца не знал, мать-алкоголичка умерла, когда он еще учился в школе (мальчик первый и нашел ее тело), растила его старшая сестра. Старательный, ответственный, не по годам взрослый, отличник (сам поступил учиться в Москву). Их первые трепетные отношения с Наташей казались почти идеальными: цветы, прогулки за руку, знакомство с родителями, комната на двоих в общежитии, серьезные намерения… Но один пустяшный разговор, обида, ссора, случайное совпадение запускают целую череду разрывов с печальным концом.

Пьеса построена на монологах, действия почти нет. В исповеди каждого из пятерых героев много боли, чувства, что его не понимают, не принимают и не слышат, бесконечное одиночество и поиск крупицы человеческого тепла, за которую можно, кажется, все отдать. Но у каждого из них своя правда, выстроенная на непростом жизненном опыте, и видеть, слышать другого они не готовы. Сколько раз за время спектакля думаешь, негодуя, что ситуация могла сложиться по-другому, если бы хоть один из них переступил через свои страх, гордость и равнодушие!..

Все пространство спектакля пронизано атмосферой неуюта и отчужденности — персонажи в верхней одежде со своими вещами и сумками будто бы сидят на вокзале, и так неспокойно, все время на краешке стула, готовые сорваться и бежать куда-то. И все события их воспоминаний, даже самые трогательные, происходят в «чужих» местах — студенческом общежитии или в чьей-то квартире, больнице, в Макдоналдсе, в поезде. «Всю свою жизнь я хочу домой», — рассказывает проводница Вика, последний человек, который видел Илью живым. И вроде бы дом, комната в екатеринбургской квартире, у нее есть, только дом — это понятие нематериальное, это место, где тебя любят и ждут, а найти такое совсем непросто.

Общее настроение, еще до начала спектакля, задают теленовости, которые смотрят зрители, входящие в зал. Там все, как обычно: убийства и изнасилования, пожары и катастрофы — кажется, весь мир пошел под откос. У наших героев, в общем-то, и нет опыта счастливой жизни, здорового примера, благополучной семьи (тут одиночество, там измены), и даже опереться в своей попытке жить по-другому им не на что. Единственное, что у них есть, — это мечты и фантазии, тоже рожденные телевизором. Илья для своей сестры, которая лежала в больнице и не могла смотреть любимого «Дикого ангела», записал в тетради все пропущенные серии, и эта мысль, что придет любовь и станет панацеей от печалей и одиночества, накрепко засела в его голове. А после краха этой иллюзии в чужой и холодный мир возвращаться ему не захотелось.

Чтобы обсудить историю с молодыми зрителями, театр пригласил на премьеру психолога. Он, правда, говорил больше даже не о самой постановке, а о том, что из любой ситуации есть выход, что помощь близко, нужно только найти в себе силы за ней обратиться, а еще о том, что стоит быть внимательными друг к другу, не стесняться задавать вопросы и предлагать поддержку тем, кто рядом. Но молодые люди, оставшиеся для разговора с артистами, и сами глубоко почувствовали ситуацию. Их объяснения мотивов каждого персонажа говорят о том, что спектакль вовлекает в серьезную внутреннюю работу и огромная энергия души, вложенная создателями, находит отклик в сердцах зрителей.

Впервые спектакль был показан на сцене ТЮЗа в марте 2018-го — тогда над пьесой молодого драматурга Олега Охотникова работал Иосиф Дмитриев-Трер. Обращение к ней снова сначала вызывало беспокойство у артистов — вдруг новый режиссер (заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан и Республики Татарстан Байрас Ибрагимов) что-то сломает в старом спектакле? Но в ходе работы пришло понимание, что его нельзя разрушить, спектакль меняется вместе со временем, обрастая его приметами, но оставаясь прежним по существу.

МНЕНИЯ

«Этот спектакль как раз о том, как важно быть открытым, важно уметь слушать и слышать своих близких и людей вокруг, — утверждает Алина Зайцева, исполнительница роли Татьяны, подруги Наташи. — Думаю, будет здорово, если на «Города одиночества» придет не только молодежь, но и взрослые, учителя. Главное, чтобы зритель не закрывался от того, что происходит на сцене. В жизни ведь все может быть намного страшнее».

А Татьяна Зайцева-Ильина (сестра Ильи, Елена) считает: «Эта постановка обязательно должна быть у нас в репертуаре. Она универсальна, в ней озвучены актуальные темы, важные для разных поколений. Уверена, что для кого-то из зрителей спектакль может послужить толчком к изменению своей жизни в лучшую сторону».