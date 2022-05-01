Александр Калинин, президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»

«В свое время был принят закон, чтобы производители вина из российского винограда получили статус сельхозпроизводителя, что позволило им рассчитывать на льготное кредитование и государственную поддержку. Предлагаем то же самое сделать и для пива. Чтобы производители пива, пуарэ и сидра получили статус сельхозтоваропроизводителя, если они будут производить пиво из солода и хмеля российского производства, а сидра и пуарэ — из отечественных фруктов. Чувашия, где производится более 90% хмеля России, крайне заинтересована в том, чтобы на государственном уровне поддержали это направление».