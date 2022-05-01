Последнего звонка придется подождать

Правда, не всем выпускникам, а только чебоксарским. Изначально этот праздник в городе был назначен на 20 мая. Однако чуть позже в Минобразования Чувашии рекомендовали всем муниципалитетам провести последний звонок в единый день, 25 мая. И пояснили: именно эту общую дату озвучил на совещании с руководителями региональных органов исполнительной власти в сфере образования министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Пап и мам эта новость застала врасплох — многие родительские комитеты уже арендовали банкетные залы, внесли предоплату… В связи с этим Минобразования порекомендовало администрации Чебоксар «определить школы, в которых возникли сложности с переносом проведения последнего звонка, и при необходимости оказать содействие». Будем надеяться, родительским комитетам помогут, а сам последний звонок пройдет в спокойном формате — ведь на следующий день сотням выпускников предстоит сдавать ЕГЭ…
Опубликовано: 16 мая 2022 г.
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