На чебоксарский бульвар вышел дед в гимнастёрке и с красным флагом

На улицах Чебоксар можно встретить не только бабушек с красным флагом, но и дедушку. Бабушек, правда, лишь нарисованных — в честь знаменитой пенсионерки с Донбасса, а вот с дедом, вышедшим накануне 9 Мая на Эгерский бульвар в отглаженной гимнастёрке, с флагом и жезлом регулировщика, вполне можно было и за жизнь потолковать.

Зовут его Александр. И флаг, и жезл с привязанным к нему свистком дедушка сделал сам. Последний смастерил со знанием дела: «Сам когда-то в ГАИ работал». О донбасской бабушке с красным знаменем чебоксарец, конечно, наслышан, однако в народ пошел не столько в знак поддержки отважной пенсионерки, двигал им и личный интерес: «Любопытно было, как люди к моей инициативе отнесутся». Отнеслись горожане в целом позитивно. В основном молодежь. Проходящие мимо мальчишки-школьники здоровались и поздравляли с праздником, две девушки-студентки сделали с нарядным дедом селфи. Правда, водители троллейбусов и автобусов несколько терялись , когда пожилой «регулировщик» приветствовал прибытие транспорта на остановку радостным взмахом жезла. Но в растерянности люди за рулём пребывали недолго, и посигналив деду в гимнастёрке, следовали дальше по маршруту.