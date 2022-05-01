На улице Калинина появилось граффити с изображением бабушки Ани

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Граффити, изображающее бабушку-героиню, которая встретила украинских националистов с красным знаменем в руках, появилось ко Дню Победы в Чебоксарах в районе остановки «Чебоксарский трикотаж»

Рисовали картину десять художников-преподавателей чебоксарских школ допобразования.

В начале апреля интернет облетело видео с пожилой женщиной, которая вышла к украинским националистам с красным флагом. Она приняла их за российских солдат. В России бабушка вдохновила сотни людей. Ей посвящают картины, скульптуры и графические изображения.

Опубликовано: 8 мая 2022 г.


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