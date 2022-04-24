Портрет бабушки Ани с красным флагом украсит улицу в Чебоксарах

Нашумевшую историю о бабушке, перепутавшей киевских боевиков с российскими солдатами, слышал, наверное, каждый. Пенсионерка с супругом по ошибке вышли с флагом СССР к вооруженным людям, а украинские нацисты втоптали его в землю. В ответ пожилая женщина заявила, что за красный флаг воевали ее родители и вернула боевикам пакет с продуктами.

Смелый поступок пенсионерки сделал её героиней. На улицах городов России стали появляться граффити с ней и даже скульптуры. Не стали исключением и Чебоксары – активисты «Молодой Гвардии Единой России» выступили с инициативой нарисовать бабушку на стене одного из зданий.

Сегодня молодой художник Алексей Чернов начал рисовать отважную женщину на стене одного из строений по улице Маркова: «набросал» баллончиками с краской фон, основные цвета и стал прорисовывать детали. Уже завтра чебоксарцы могут увидеть результат его работы – старушку, которая вместе с девушкой, советским солдатом, держит перед собой красное знамя. За ними символически расположился контур скульптуры «Родина-мать зовет».

«Люблю создавать яркие композиции, и особенно мне нравится рисовать такие картины со смыслом, – отметил Алексей. – Уверен, в городе должно быть меньше серых пустых пространств и больше подобных необычных работ».

«Какую внутреннюю силу нужно иметь, чтобы не побояться высказать свое мнение людям с оружием?», – удивляются поступку бабушки по всей стране. Ее портреты появились практически всюду: в Новосибирске в знак уважения к пенсионерке установили баннер с ее изображением, в Екатеринбурге и Ялте женщину нарисовали на стене зданий отбрасывающей тень в форме монумента «Родина-мать зовет»… Похожие рисунки появились на стенах домов в подмосковном Реутове, в Чите, в Щебекино Белгородской области и в Ярославле. Воронежские скульпторы пошли немного дальше и сделали ко Дню Победы деревянную скульптуру бабушки со Знаменем Победы в руках, памятник пенсионерке появился недавно и в Мариуполе. Вскоре изображение пожилой женщины и вовсе должно появиться на корпусе ракеты-носителя «Роскосмоса».