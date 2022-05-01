8 мая. Республика в событиях и лицах

1967 – в Чебоксарской средней школе №30 открыт музей 324-й Верхнеднепровской Краснознаменной стрелковой дивизии, сформированной в сентябре-октябре 1941 года на территории республики из числа призывников Чувашской АССР. За годы войны дивизия прошла с боями от Чебоксар до Кенигсберга, освободила более 1800 населенных пунктов. За проявленное мужество при исполнении воинского долга при разгроме и изгнании фашистских орд с родной земли 12600 солдат и офицеров дивизии были награждены орденами и медалями. Общественные организации, трудящиеся Чувашии на протяжении всей войны поддерживали тесные связи с дивизией, были ее шефами. После войны традиционными стали встречи ветеранов 324-й стрелковой дивизии в Чебоксарах.

1975 – в Чебоксарах на ул. Чапаева установлен мемориальный камень с табличкой, указывающей, что на этом месте стоял дом, в котором родился легендарный комдив Василий Иванович Чапаев.

1977 – Русский драматический театр в Чебоксарах показал 100-й спектакль «Актриса» о Зое Яковлевой, уроженке Чебоксар, казненной в 1944 году в числе подпольщиков-артистов Симферопольского драматического театра. Подпольная группа «Сокол», куда входила отважная землячка, организовала 45 крупных диверсий и передала сотни разведывательных донесений. Документальный фильм «Она была актрисою», снятый чебоксарскими кинематографами в 2014 году, назван лучшим на всероссийском конкурсе «Современник на экране», который проводился в Санкт-Петербурге в рамках фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Картина завоевала награду в номинации «Победа и победители».

1992 – в Чебоксарах над Домом Советов впервые поднят нынешний Государственный флаг Чувашской Республики. Принят Верховным Советом Чувашии по эскизу народного художника Чувашии Элли Юрьева.

2000 – улица в Калининском районе г. Чебоксары названа в честь полковника, командира дислоцированной в столице Чувашии войсковой части 3997 внутренних войск МВД РФ Петра Ивановича Валькевича, погибшего при исполнении воинского долга на территории Чеченской Республики. На фасаде дома по улице Маршака, где жил кавалер ордена Мужества, открыта мемориальная доска.