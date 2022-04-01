Читайте газету и — побеждайте!

Тот, кто много лет выписывает «Советскую Чувашию», — обязательно выигрывает. В этом на личном примере убедился Илдус Миннетуллин из Комсомольского района.

Ныне он пенсионер, а до выхода на заслуженный отдых много лет проработал на ответственных должностях в администрации родного района. «Советская Чувашия» для Илдуса Хадзятовича газета, можно считать, тоже родная, еще отец ее выписывал. А потом и Миннетуллин–сын стал постоянным читателем «СЧ»: и по долгу службы, и просто как человек, интересующийся событиями республики и оперативной аналитикой.

Читает нашу газету Илдус Хадзятович и сейчас, и в первом апрельском номере «СЧ» его внимание привлекло сообщение о конкурсе: в нем предлагалось найти новость, от начала и до конца придуманную журналистами. Миннетуллин еще раз проштудировал газету, проанализировал публикации и решил, что «неправильная» новость — об открытии в Цивильске музея Артема Дзюбы. Тут же позвонил в редакцию и первым получил приз за правильный ответ — фирменную футболку. А как человек, привыкший ответственно подходить к любому делу, первым прислал и фотографию в обновке. Мы рады, что нашему верному подписчику она пришлась впору.

Такие же фирменные призы «СЧ» приготовила и двум другим победителям. Как мы уже сообщали, это администратор чебоксарского ресторана «Чапай» Екатерина Михайлова (кто еще не в курсе, в этом заведении общепита всегда можно найти свежий номер нашей газеты и в ожидании заказа почитать свежие новости) и — работница Цивильского районного суда Марина Васильева. В райсуде, кстати, «Советскую Чувашию» регулярно выписывают, а Марина с коллегами также регулярно и с интересом ее читают.

И, конечно, наша читательница не могла не заметить новость про родной район на первой странице. «Еще поудивлялись с коллегой — неужели колония и железные мячи для музея будет делать? — вспоминает Марина. — А потом я дошла до последней страницы, где была информация о первоапрельском конкурсе. И сразу поняла, какая новость имелась в виду». Кстати в призовой футболке Марина сфотографировалась на фоне того самого ФСК, где журналисты «СЧ» на один день «прописали» музей Артема Дзюбы.

МЕЖДУ ТЕМ

Где был раньше Дом печати?

Еще одну награду от «СЧ», но уже не футболку, а подписку на газету, получит чебоксарка Наталия Тарасова. Разыгрывался этот приз в конкурсной викторине, проведенной накануне 105-летия «Советской Чувашии». Вопросы для нее были подготовлены журналистами редакции и размещены в официальной группе органов исполнительной власти Чувашии в соцсети ВКонтакте.

Задания, на первый взгляд, были не очень-то сложными. Такими, например: «В какой день недели вышел номер «Советской Чувашии», впервые извещающий о полете Андрияна Николаева?», «Как называется ежедневное совещание в редакции, на котором обсуждается выпуск очередного номера газеты?», «Где прежде располагалась редакция?» (варианты ответов: в торговом доме «Ступени», в Доме правительства, Доме Чувашского национального конгресса или в Доме Союзов). Однако справиться с ними получилось не у всех. Глава одной из районных администраций честно признался в сети, что правильно ответил лишь на 4 из 10 вопросов…

А вот Наталия Тарасова попала «в десятку». Сейчас, кстати, она живет не в Чебоксарах, а в Перми, вместе с дочкой, которая учится в хореографическом училище. И чтобы не отстать от местной жизни, следит за новостями республики в соцсетях, а заодно и в конкурсах участвует. Получив от организаторов сообщение о победе в викторине, Наталия сразу позвонила в Чебоксары мужу Александру, чтобы поделиться радостью, рассказать о награде. И мы, честно говоря, тоже рады — здорово, когда читателей у газеты становится больше…

Какие еще вопросы были в викторине о газете? Хотите узнать — загляните на сайт «Советской Чувашии». Может, кто-то захочет и ответить на эти вопросы — уже не ради призов, а просто для проверки знаний.