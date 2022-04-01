За средствами на спецсчетах нужен глаз да глаз

Чтобы собственник не пострадал

На совещании с руководителями управляющих организаций, являющихся владельцами специальных счетов для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов, Глава республики Олег Николаев предложил выработать законодательные инициативы для решения проблем в этой сфере.

В настоящее время на территории республики специальный счет выбран жильцами 1007 домов из 5068 (19,87%), еще 172 дома должны определиться со способом формирования фонда капремонта. В качестве владельца специального счета жильцы 850 домов выбрали управляющую организацию, 157 многоквартирных домов — регионального оператора.

Проведенный анализ показывает, что при администрировании спецсчетов управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, к сожалению, зачастую нарушаются права собственников многоквартирных домов. Об этом в ходе совещания заявил руководитель региона Олег Николаев.

«Есть факты, когда эти счета обнуляются, полностью используются и передаются в «общий котел». В результате те работы, которые должны были выполняться, в равной степени падают на участников «общего котла», которые ранее добросовестно формировали этот фонд», — отметил Глава республики.

Еще одна проблема — нецелевое расходование средств. Собственники помещений в многоквартирных домах, принимая решение о проведении капитального ремонта общего имущества, выбирают работы, не связанные с восстановлением эксплуатационных характеристик инженерных систем или конструктивных элементов.

ЦИФРА 216 многоквартирных домов намечено отремонтировать в 2022 году в Чувашии. Общая площадь этих домов составляет 813,1 тыс. кв. м, проживают в них 35,7 тыс. человек.

Руководитель Государственной жилищной инспекции республики — главный государственный жилищный инспектор Виктор Кочетков также «вскрыл» несколько проблемных моментов, среди которых несвоевременная уплата взносов на капитальный ремонт. Собираемость средств на специальных счетах составляет 92,2% (88,4% — региональный оператор, 93% — управляющие организации).

По словам Виктора Кочеткова, остаются проблемы и с неисполнением или выполнением не в полном объеме работ по капитальному ремонту, предусмотренных краткосрочным планом. В прошлом году по семи многоквартирным домам капитальный ремонт был выполнен не полностью.

Генеральный директор НО «Фонд капремонта» республики Светлана Баранова сообщила, что с 2015 года с «общего котла» на спецсчет ушли 599 домов, вернулись 184 дома. По ее словам, возвращаются со спецсчетов дома с просроченными сроками проведения капремонта и потраченным финансированием.

Олег Николаев напомнил собравшимся, что важно выработать четкие и понятные механизмы и регламенты работы, чтобы был удовлетворен главный потребитель — собственник многоквартирных домов, который в этой ситуации оказывается самой уязвимой стороной. Соответствующее обсуждение, по его мнению, должно быть запущено на площадке Госсовета Чувашии. При этом Глава республики не исключил, что по ряду вопросов потребуется выйти с законодательными инициативами на федеральный уровень.