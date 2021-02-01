Правительство России выделило Чувашии 330 млн на закупку трех «Валдаев»

Распоряжение об этом подписал Михаил Мишустин. Деньги будут выделены из резервного фонда уже в первом квартале 2021 года.

«Речь идёт о приобретении трёх пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай-45Р», предназначенных для скоростных речных перевозок. Вместимость «Валдая» – 45 человек, дальность плавания – до 400 км. Принятое решение улучшит транспортную связанность региона, а также простимулирует развитие внутреннего туризма, в том числе круизных маршрутов», — сообщает пресс-служба Правительства России.

О закупке для Чувашии речных пассажирских судов Глава республики Олег Николаев договорился с Председателем Правительства России в сентябре прошлого года во время визита премьер-министра в Чувашию.

Сейчас жители республики выбирают имена трем «Валдаям». Голосование продлится до 25 февраля.