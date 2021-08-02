Глава Чувашии ознакомился с ходом строительных работ в школах и детсадах

В школах еще есть над чем поработать, зато детсад «Звездочка» — уже как с иголочки

Козловчане готовятся к торжественному открытию нового детского сада «Звездочка». Сейчас здесь, что называется, наводят марафет, чтобы в конце месяца принять детишек. Построенная по самым современным стандартам «Звездочка» вполне могла бы украсить любой столичный микрорайон.

Нужную горожанам новостройку стоимостью более 144 млн рублей соответствующим образом оценил побывавший здесь Глава республики Олег Николаев. Детсад построен в рамках региональной программы по содействию занятости женщин, чтобы создать условия для дошкольного образования детей в возрасте от полутора до трех лет. Подрядчик строительства попался надежный — всего за год возвел отличное здание, да еще с бассейном — к радости 160 детишек, которые скоро придут в садик.

Детсад «Зоренька» в соседних Урмарах не новый — почти с 40-летним стажем, но и он вот-вот примет детей капитально обновленным. Строители поменяли крышу, водопровод и отопление, помещения внутри отделали по современным требованиям дизайна. Глава республики с удовольствием осмотрел детсад и нацелил на дальнейшее обустройство территории. Заведующая Марина Петрова сообщила, что на втором этапе в следующем году намечено облицевать фасад. Марина Васильевна, кстати, образец профессиональной верности — в этом детсаде она начала работать еще в 1992 году…

Побывав у дошколят, Олег Николаев переключился на школьную тему — учебный год стремительно приближается. Но старшеклассникам Тюрлеминской средней школы Козловского района придется начать его на «дистанционке», а младшеклассников будут возить в соседнее село Янгильдино. Дело в том, что капремонт здания завершится не раньше середины октября. Упрекнуть строителей в нарушении сроков трудно — так означено в контракте, согласно которому к работе подрядчик приступил только в начале минувшего июля.

Глава обошел каждый этаж, расспросил о деталях, казалось бы, мелких. Главное — как воспринимают «отсрочку» родители школьников. По словам директора школы Марины Арзамасовой, восторгов, конечно, не проявляют, но понимают, что создание хороших безопасных условий для учебы все же важнее.

А вот среднюю школу в Козловке по контракту должны сдать к 25 августа. Работы подрядчик ООО «Мастер+» вел с отставанием от графика, как было доложено Главе. Тем не менее руководство организации заверило, что 1 сентября торжественная линейка здесь состоится. Был представлен подневной график остающихся работ.

Это была не первая инспекционная поездка Главы по школам за последние недели. В ряде других районов тоже есть учебные заведения, которые не успеют открыться к 1 сентября. Что это — тенденция или просто ненадлежащее исполнение своих обязательств отдельными строителями и заказчиками, спросили журналиста во время общения с Олегом Николаевым. Это не тенденция, но и, конечно, не здорово, когда строители отходят от графика, констатировал он. Однако приходится учитывать достаточно большой объем работ по ремонту школ. В республике намечено отремонтировать 90 школ, и заранее допускалось, что при таком количестве часть объектов выбьется из графиков. И часть эта оказалась не массовой, отметил Глава. Сказалось также на отставании и то, что по некоторым объектам конкурсы по выбору подрядчиков проведены с большим опозданием.

Глава не преминул побывать на полях, где в разгаре жатва. В фермерском хозяйстве Владимира Иванова Урмарского района шел обмолот ячменя. Фермер с удовлетворением поведал об основательном обновлении технического парка, причем с привлечением субсидий в рамках мер государственной поддержки. Воспользовался он также субсидиями на поддержку элитного семеноводства и на производство молока. Затем Глава республики поднялся в кабину комбайна. И не просто посидел за штурвалом для протокола, но и сделал изрядный прокос нивы, правда, с инструкторской помощью комбайнера…

В СХПК «Родина» Козловского района общение с людьми проходило на зернотоку, куда то и дело прибывали грузовики с зерном. По данным председателя сельхозкооператива Людмилы Емельяновой, благодаря господдержке в прошлом году удалось полностью обновить машинно-тракторный парк хозяйства. На сегодня самые старые сельхозмашины 2017 года выпуска. В этом году поданы заявки на субсидии на технологическую модернизацию и приобретение элитных семян.

И все же год нынче выдался из-за засухи не вполне благоприятным на урожай, подступили опять к Главе журналисты. Насколько ощутимо это скажется на АПК, продовольственном обеспечении? Действительно, прошлый год был рекордным на урожай, отметил Олег Николаев. Но постоянно такого позитива не бывает, в нынешнем году большой урожай решил «отдохнуть», прежде всего в связи с погодными условиями. Во время колошения, когда идет основное формирование массы, не хватило влаги. В итоге урожайность зерновых и зернобобовых ожидается процентов на 30 ниже прошлогодней. Тем не менее этого будет достаточно, чтобы обеспечить основные потребности республики в зерне. Есть понимание, где и сколько закупить зерна в случае нехватки, чтобы хлебоперерабатывающие предприятия могли обеспечить свою деятельность на должном уровне, а самое главное — не допустить повышения цен на хлебобулочные изделия, отметил Глава Чувашии.

Ознакомился Глава также с работой очистных сооружений в поселке Урмары. Это своеобразный долгострой, начатый почти 40 лет назад. До сих пор здесь не завершено возведение ряда сооружений, а часть действовавших — в нерабочем состоянии. Назрела необходимость реконструкции сооружений.

В поездке участвовала депутат Госдумы РФ Алёна Аршинова.