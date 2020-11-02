На объектах здравоохранения должны работать «здоровые» подрядчики

В 2020 году на капитальный ремонт объектов медицины Чувашии из республиканского бюджета выделено около 890 млн рублей. Эта цифра прозвучала на состоявшемся в Канаше совещании по вопросам проектирования и капремонта учреждений здравоохранения, которое провел Глава республики Олег Николаев.

На эти средства должно быть отремонтировано 44 медицинских учреждения. А в ближайшие пять лет стоит задача «кардинально обновить и вывести на уровень современных стандартов все объекты социально-культурной сферы, в том числе здравоохранения», сказал Олег Алексеевич, открывая заседание. Но решению этой задачи, к сожалению, сопутствуют традиционные проблемы с качеством проектной документации и соблюдением сроков сдачи объектов недобросовестными подрядными организациями. В итоге страдают те, для кого предназначены больницы.

Во избежание в дальнейшем нежелательных последствий от работы таких подрядчиков запущен процесс централизации всех сопутствующих строительству процессов в Республиканской службе единого заказчика, напомнил Глава. Это коснется также ремонта и реконструкции объектов здравоохранения. При этом следует применять комплексный подход, включая ремонт подъездных путей к лечебным учреждениям, организацию мест стоянки, благоустройство. Олег Николаев сообщил о начале проектирования новых многофункциональных медицинских центров — Республиканской клинической больницы и инфекционного центра.

По докладу министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, выделенные на капремонт средства в целом осваиваются неплохо. Уже планируется обновление в 2021 году поликлиник в Комсомольском, Урмарах, на 2022 год — в Батыреве, Шумерле. В 2025 году должны быть отремонтированы учреждения в Порецком, Янтикове. В этот пятилетний период намечено также приступить к строительству новых поликлиник в Моргаушах и селе Шихазаны Канашского района.

Министр констатировал, что не каждый подрядчик соблюдает график, у таких обычно страдает и качество. Впредь при отборе будут учитываться не только предложенная цена контракта, но и опыт работы подрядчика, его строительная история. Существует и проблема финансирования проектных работ учреждениями медицины. Если у крупных федеральных центров с этим сложностей практически не возникает, то районные больницы, как правило, не в состоянии оплатить проектно-сметную документацию.

Главный врач Канашской ЦРБ имени Ф.Г. Григорьева Сергей Шерне является еще и главой района. В своем выступлении он также затронул проблему качества работы строителей на объектах отрасли. Подрядчик на возведении ФАПа в деревне Оженары «ограничился сооружением только одного фундамента, месяцами не появляясь на площадке». Пришлось расторгнуть контракт, достраивали на субподряде. Подобное произошло и на другом ФАПе, только после вмешательства министра здравоохранения удалось завершить объект. Нередко после сдачи объекта обнаруживаются дефекты, которые подрядчик обязан устранить в течение гарантийного срока. Но за это время он становится банкротом, и устранять некому…

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Александр Героев заверил, что «сито» для таких подрядчиков становится все тоньше, и получить контракт им будет все трудней. Приоритет — добросовестным.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «В этом году удалось сэкономить средства на строительство еще трех ФАПов. В условиях отсутствия широкополосного интернета во многих ФАПах сегодня поставлена задача в сентябре-октябре следующего года оснастить их соответствующим качественным интернетом, чтобы вопросы телемедицины, дистанционного консультирования пациентов были реализованы в полной мере».

Отдельное внимание было уделено фельдшерско-акушерским пунктам. Перед совещанием Глава республики посетил новый ФАП в деревне Кармамеи. Он возведен вместо прежнего деревянного и оснащен современной мебелью и оборудованием. Было отмечено также наличие широкого ассортимента лекарственных препаратов, что является немаловажным в сезон эпидемии. Новый ФАП построен также в деревне Ивановка Порецкого района, о чем рассказала в режиме ВКС медсестра пункта Марина Зубкова.

Всего в 2020 году в республике введено в строй 5 ФАПов в Канашском, Яльчикском и Порецком районах. Ведется строительство еще трех в Батыревском, Ядринском и Чебоксарском районах за счет экономии от проведенных торгов. Сейчас прорабатывается вопрос о строительстве еще одного ФАПа за счет сэкономленных средств в деревне Ближние Сормы Канашского района.

По региональной программе модернизации первичного медицинского звена на 2021–2025 годы в республике предусмотрено строительство еще 103 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 19 врачебных амбулаторий, 9 отделений врача общей практики. Благодаря значительной финансовой поддержке из республиканского бюджета в 2021 году запланирован капитальный ремонт в 26 учреждениях здравоохранения на сумму 658,6 млн рублей. В Минфин Чувашии также подана дополнительная заявка на проведение капитального ремонта 40 учреждений здравоохранения на сумму 1,2 млрд рублей.

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Глава республики с удовлетворением отметил наличие широкого ассортимента лекарственных препаратов в новом ФАПе.