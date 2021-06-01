Глава города Чебоксары Олег Кортунов ознакомился с ходом строительных работ в школах № 63 и № 28

Они ведутся в рамках капитального ремонта образовательных учреждений, имеющих износ 50 процентов и более.

«Модернизация учебных заведений затронет все направления — и благоустройство территории, и освещение, и обеспечение безопасности. В школах уже выполнены демонтажные работы. Строители приступили к ремонту кровли и установке новых пластиковых окон, а также дверных блоков. На данный момент работы идут по графику. Буду держать этот вопрос на контроле и дальше», — сделал запись в своем инстаграм Олег Кортунов.