Глава города Чебоксары Олег Кортунов ознакомился с ходом строительных работ в школах № 63 и № 28

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Спортзал в школе №28 скоро полностью преобразится.

Они ведутся в рамках капитального ремонта образовательных учреждений, имеющих износ 50 процентов и более.

«Модернизация учебных заведений затронет все направления — и благоустройство территории, и освещение, и обеспечение безопасности. В школах уже выполнены демонтажные работы. Строители приступили к ремонту кровли и установке новых пластиковых окон, а также дверных блоков. На данный момент работы идут по графику. Буду держать этот вопрос на контроле и дальше», — сделал запись в своем инстаграм Олег Кортунов.

Опубликовано: 4 июня 2021 г.


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