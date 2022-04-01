Чувашские хоккеисты поборются с лучшими командами России

На днях в Краснодарском крае стартовал IV Всероссийский Фонбет фестиваль по адаптивному хоккею. На ледовых аренах за медали сражаются и представители нашей республики.

В соревнованиях участвуют 47 команд из 31 города России. Матчи проходят на трех ледовых аренах. Представители Чувашии будут бороться за медали в трех видах адаптивного хоккея, сообщили в Минспорте Чувашии. Нашу республику на фестивале представляет следж-хоккейный коллектив «Атал», команда незрячих и слабовидящих детей «Юман» и команда по специальному хоккею для игроков с особенностями развития интеллекта «Метеор».

Интересно, что программа фестиваля включает в себя не только соревновательную часть, но и развлекательную, оздоровительную и образовательную активности детей, тренеров и родителей. Это утренние зарядки, творческие встречи, уроки йоги, семейные старты, творческие кружки, футбольные матчи.