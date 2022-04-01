В Чебоксарах пройдет музыкально-патриотический марафон «ZaРоссию»

Также в эту субботу в Чебоксарах пройдет и просветительский форум «Новые горизонты» российского общества «Знание». Вместе с экспертами — экономистами, социологами, историками — участие в акции примут известные артисты: недавно приезжавший в Чувашию Дмитрий Певцов, а также Ольга Кормухина и Джанго.

Программа начнется с просветительской части: в первой половине дня в ЧГУ имени И.Н. Ульянова (проспект Московский, д. 15) для молодежи пройдет форум «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», сообщают на официальном портале органов власти Чувашии. Опытные психологи, экономисты, социологи, историки, культурологи расскажут о роли России в мировой экономике и достижениях страны в разных областях, о том, какие перспективы есть у молодежи для профессионального и личностного развития. Речь пойдет и о том, как сохранять спокойствие в любых ситуациях, почему эмпатия и взаимопомощь в настоящее время очень важны, как надо развивать критическое мышление. Для участия в форуме необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте РОЗ.

Дальше в программе марафона концерт, объединяющая эстафета «Свет наших сердец» и акция «Белая лента» в поддержку российской армии. Жители города передадут заряд позитивной энергии, дружбы и милосердия следующим участникам марафона — Екатеринбургу и Костроме.

В течение всего вечера на площадке будет работать информационный стенд благотворительных организаций города. Все желающие смогут получить подробную информацию о том, какие виды социальной поддержки можно на сегодняшний день получить в республике.

КСТАТИ

Масштабный марафон, стартовавший 12 апреля, проходит сейчас в шести федеральных округах страны — Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском, Уральском, Сибирском. К 5 мая он охватит более 30 городов. Подробная программа проекта — на сайте марафон-за-россию.рф.