Финансовые навыки со школьной скамьи

На прошлой неделе на Координационном совете по повышению финансовой грамотности населения республики состоялась внеочередная встреча, на которой подводились итоги проведения окружного форума «Повышение финансовой грамотности в ПФО: тренды, задачи, перспективы».

Окружной форум — событие знаковое не только для нашей республики. Во-первых, потому что это первый в России форум подобного рода. Во-вторых, регионы, в данном случае субъекты ПФО, смогли обменяться опытом. И в-третьих, можно было сопоставить федеральные задачи в области финансового просвещения и то, как ведется работа по этому направлению в регионах округа.

Первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков отметил, что в форуме приняли участие более 100 представителей различных федеральных и региональных структур, финансовых, образовательных и общественных организаций.

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,

первый вице-премьер — министр финансов Чувашии: «На мой взгляд, мероприятие получилось масштабное и значимое. Хорошо откликнулись федеральные эксперты и руководители структур, которые участвовали в форуме, субъекты ПФО. Форум был очень содержательным, полезным и позволил сверить федеральные задачи в сфере финансового просвещения и работу по данному направлению в субъектах ПФО. Мы старались максимально представить нашу республику. В пленарной части форума выступил Глава республики Олег Николаев, на секциях форума, помимо меня, в качестве докладчиков выступили руководитель Управления Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская и директор регионального Центра финансовой грамотности Дмитрий Щепелев».

На форуме было уделено внимание вопросам повышения эффективности финансового просвещения населения, развитию межрегиональных связей в ПФО, совершенствованию действующих и развитию новых инструментов на уровне субъектов РФ. И, главное, обсуждены механизмы, обеспечивающие повышение финансовой грамотности общества в период нестабильной экономической ситуации и санкционного давления.

«По итогам форума мы взяли себе на вооружение достаточно много интересных идей по развитию финансовой грамотности», — подчеркнул Михаил Ноздряков. Так, по словам министра, с учетом оказываемых государством многочисленных мер господдержки граждан и бизнеса, в Чувашии планируется усилить финансовое просвещение в сфере общественных финансов.

«Выступления спикеров на форуме показали, что в настоящее время нет единого подхода к проведению мероприятий по повышению финансовой грамотности населения. Говоря простым языком, в каждом регионе эту работу как понимают, так и делают», — отметил Михаил Ноздряков.

В этой связи федеральными ведомствами в ближайшее время будут выработаны общие для всех требования и порядок организации деятельности, которые будут официально применяться на местах и одновременно способствовать достижению целей, поставленных на федеральном уровне, рассказал руководитель Минфина республики.

Поэтому на заседании Координационного совета было решено скорректировать ранее утвержденный план работы по повышению финансовой грамотности населения республики на этот год. В частности, в него будут внесены дополнения, которые касаются финансового просвещения подрастающего поколения, трудоспособного населения, а также социально незащищенных и пожилых граждан.

Министр финансов республики отметил, что в связи со скорым внедрением в школьные образовательные программы предмета по финансовой грамотности стоит большая задача — вместе с профильным министерством, Чувашским республиканским институтом образования надо серьезно подумать, каким образом организовать подготовку педагогов.

В свою очередь, исполняющий обязанности управляющего Отделением — Национальным банком по Чувашской Республике Волго-Вятского ГУ Банка России Юрий Голубых отметил, что образовательным организациям потребуются готовые программы по основам финансовой грамотности. И здесь существенную методическую помощь может оказать образовательный онлайн-проект Банка России «Онлайн-уроки финансовой грамотности для школьников».

Министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров понимает, насколько важно охватить максимальное число и школьников, и педагогов: «В этом направлении мы проводим большую работу силами Института образования, республиканского Центра финансовой грамотности».

Чтобы увеличить долю финансово грамотного населения республики, на заседании решили увеличить пул волонтеров финансового просвещения, в том числе путем их регистрации и обучения на платформе Ассоциации развития финансовой грамотности. Особое внимание при этом будет уделено привлечению к этой работе добровольцев-студентов.

Руководитель регионального Центра финансовой грамотности Дмитрий Щепелев допустил возможность перенять озвученный на форуме опыт регионов ПФО. К примеру, использовать в Чувашии проект Ульяновской области «Почтальоны финансовой грамотности» и проект коллег из Марий Эл «Университет старшего возраста».

Михаил Ноздряков уверен, что благодаря форуму работа в сфере финансовой грамотности будет вестись с максимальной эффективностью. Фото Олега Мальцева