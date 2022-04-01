Сотрудники 77 чувашских IТ-компаний могут претендовать на отсрочку от армии

Cоответствующее заявление работодатели смогут подать прямо на портале госуслуг.

Заявку на оформление отсрочки для своих сотрудников от призыва в армию необходимо подать до 1 мая 2022 года. В заявлении через услугу «Отсрочка от армии для сотрудников IТ-компаний» необходимо указать личные данные специалиста, сведения о его образовании и стаже, сообщает Минцифры Чувашии.

Отсрочка от службы в армии может быть предоставлена специалистам до 27 лет, имеющим высшее образование, работающим в сфере информационных технологий в аккредитованных компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года. Кроме них правом на получение отсрочки могут воспользоваться сотрудники российских IТ-компаний, которые устроились на работу в течение года после окончания обучения в вузе или научной организации (при этом стаж работы не учитывается).

Правила предоставления отсрочки от службы в армии для IT-специалистов отечественных компаний утверждены в соответствии с Указом Президента России.