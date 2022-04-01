«Ястребы» не смогли зацепиться за «сталеваров»…

Но игра держала зрителей в напряжении до последних секунд

«Чебоксарские ястребы» за считанные секунды до конца домашней встречи полуфинала «суперлиги-2» против «Металлурга» из Магнитогорска проигрывали три очка — ситуация практически безвыходная. У владевшего мячом Павла Новикова оставалась последняя возможность оставить чебоксарцев в игре. Увидев, как Паша в окружении трех противников забил «космический» по сложности дальний бросок, зрители в едином порыве встали с мест и начали аплодировать меткости нашего игрока…

В чебоксарском Центре маунтинбайка прошел огненный по накалу матч, который никого не оставил равнодушным… Напомним, для подопечных Алексея Миронова полуфинальная серия «суперлиги-2» начиналась на выезде в Челябинской области. «Сталевары» в родных стенах сразу дали понять, кто дома хозяин, — они не давали даже сантиметра свободного пространства «ястребам». После первой половины чебоксарцы проигрывали 22 очка. Взяв волю в кулак, наши игроки стали стремительно приближаться к сопернику. Но в итоге «Металлург» выиграл первый матч со счетом 95:82.

Теперь подопечные Алексея Миронова жаждали реванша на родной земле. В Центре маунтинбайка яблоку негде было упасть — казалось, что наших баскетболистов приехала поддержать вся республика.

Уже по стартовым секундам встречи стало понятно — сеча будет, что называется, не на жизнь, а на смерть. Оба коллектива старались быстро атаковать и не медлить с возвращением в оборону. На сей раз «сталевары» снова устремились в отрыв и выигрывали после второй четверти 9 очков, а в середине третьей десятиминутки разрыв достигал «-14». Когда ситуация стала удручающей и обратной дороги не было, на помощь «ястребам» подоспели трибуны — зрители активно поддерживали подо-печных Алексея Миронова, а во время атак соперника громогласным криком: «Защита! Защита!» — мотивировали ребят не расслабляться в обороне…

На последних секундах произошла настоящая драма — менее чем за минуту до окончания матча лидер «ястребов» Павел Кольцов после судороги упал на паркет и сразу не смог продолжить игру. Бремя лидерства взял на себя другой Павел (Новиков), который и забросил тот самый трехочковый, сравнимый с точным попаданием российского игрока Джона Роберта Холдена в финале чемпионата Европы 2007 года против Испании, принесшим нашей сборной тогда золотые медали…

Игра перешла в овертайм. Превозмогая боль, Павел Кольцов вернулся на паркет и постарался помочь команде. Соперники обменивались невероятными попаданиями, но последнее слово все же осталось за «Металлургом»: гости выиграли матч со счетом 84:78 и вышли в финал «суперлиги-2».

«При своих болельщиках старались показать максимальный результат, но не выдержали психологического давления соперника, который играл жестко, — подчеркнул после игры Алексей Миронов. — Мы этот матч проиграли сами. По статистике «ястребы» бросили 36 штрафных и попали только 50%, а соперник бросил 18 раз и попал 80%. Остается борьба за третье место — не хотелось бы завершать сезон без медалей».