Юным баскетболистам до победы не хватило пары попаданий…

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Команда из Чувашии добилась отличного результата на прошедшем в рамках Суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» турнире ПФО по баскетболу «3 на 3» среди учащихся общеобразовательных учреждений. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде.
Всего в турнире участвовали 14 коллективов. Наши ребята дошли до финала, в котором уступили сверстникам из Самарской области со счетом 12:8.
Награды победителям и призерам соревнований вручал полномочный Президента России по ПФО Игорь Комаров. «Сегодня мы увидели замечательную эмоциональную игру. Уверен, среди участников сегодняшнего турнира будет много достойных представителей лучших команд, а может быть и национальной сборной», — подчеркнул он.

Опубликовано: 11 апреля 2022 г.


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