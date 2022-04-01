Юным баскетболистам до победы не хватило пары попаданий…

Команда из Чувашии добилась отличного результата на прошедшем в рамках Суперфинала чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» турнире ПФО по баскетболу «3 на 3» среди учащихся общеобразовательных учреждений. Соревнования прошли в Нижнем Новгороде.

Всего в турнире участвовали 14 коллективов. Наши ребята дошли до финала, в котором уступили сверстникам из Самарской области со счетом 12:8.

Награды победителям и призерам соревнований вручал полномочный Президента России по ПФО Игорь Комаров. «Сегодня мы увидели замечательную эмоциональную игру. Уверен, среди участников сегодняшнего турнира будет много достойных представителей лучших команд, а может быть и национальной сборной», — подчеркнул он.