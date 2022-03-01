«ЭКРА» готовит для себя кадры еще со студенческой скамьи

С вузовской кафедры — на производство

На НПП «ЭКРА» действует своя научная школа. Сотрудники компании занимаются не только научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, но и преподают в Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова.

«ЭКРА» готовит кадры для себя еще на учебной стадии, патронируя Чебоксарский электромеханический колледж и Малую электротехническую академию республики. А победители олимпиады «Надежда электротехники Чувашии» получают возможность заключить целевой договор с компанией на обучение с последующим трудоустройством на предприятие.

В ЧГУ на факультете энергетики и электротехники «ЭКРА» курирует кафедру электроснабжения и интеллектуальных электроэнергетических систем имени А.А. Федорова. Вообще у «ЭКРЫ» давние и прочные связи с главным вузом республики — помимо вышеупомянутой кафедры, предприятие организовало научно-практические лаборатории «Цифровая подстанция» и «Цифровой электропривод» имени Н.Т. Малюка. Студенты вузов, техникумов и колледжей с удовольствием проходят практику на этом предприятии — ведь здесь хорошо развита система наставничества, сообщает пресс-служба ЧГУ.