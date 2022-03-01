Двух девочек-подростков сняли со льдины в акватории ГЭС

Сотрудники спасательной станции «Новочебоксарская» предотвратили возможную трагедию. Утром 27 марта они получили тревожный звонок о том, что в подходном канале Чебоксарской ГЭС по льду бегают девочки–подростки. Спасатели срочно выехали на место, обнаружили подростков, на аэролодке «Ижора» доставили их до берега и передали сотрудникам полиции. А руководители Чувашской республиканской поисково-спасательной службы обратились ко всем родителям с просьбой обратить внимание на то, где проводят свободное время их дети и разъяснить им, что гулять по льду нельзя — это может быть очень опасно!

Весенний лед — самый коварный

Лед на водоемах республики с каждым днем становиться все тоньше, выходить на него уже небезопасно, сообщают сотрудники МЧС России по Чувашии. Прогретый на солнце он только внешне выглядит крепким, а на деле становиться рыхлым и непрочным. Об этом нужно помнить любителям зимней рыбалки и тем, кто прогуливается возле рек и озер.

Спасатели предупреждают, если вышли на непрочный лед, лучше не рисковать и вернуться на берег. Идти нужно по своему же следу, широко расставив ноги и скользящими шагами. Если лед под ногами треснул и образовался провал, первым делом нужно освободиться от верхней одежды и обуви, после чего самостоятельно выбраться на твердую поверхность.

При этом специалисты не рекомендуют наваливаться всей тяжестью тела на кромку полыньи, так лед может сломаться еще сильнее. Чтобы выбраться, нужно спокойно опереться о лед локтями и постараться принять горизонтальное положение и поворачиваясь на спину аккуратно выбраться из промоины.

Если вы увидели, что кто-то провалился в воду, сразу же звоните по номерам 101 или 112. Позвать на помощь и постараться приободрить утопающего. Самостоятельно оказывая помощь человеку, провалившемуся в промоину нужно действовать очень аккуратно. Следует лечь на лед , раскинув руки и ноги в сторону, подползти к полынье на безопасное расстояние и закинуть утопающему веревку, шарф и любое другое подручное средство. После чего помочь выбраться на крепкий лед.