Чувашия снова в лидерах «Театрального Приволжья»

Во Всемирный день театра состоялось подведение итогов и объявление победителей окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Центральной онлайн-площадкой торжественной церемонии стала столица Удмуртской Республики — город Ижевск. В финале были представлены 28 спектаклей из всех регионов ПФО, поставленных силами молодежных и детских театральных коллективов. По итогам голосования в номинации «Лучший молодежный спектакль» второе место занял студенческий экспериментальный театр пластики «Кафедра» ЧГУ имени И.Н. Ульянова со спектаклем «Маяк». Примечательно, что данная постановка принесла награду и артистам. Точнее — две награды — Максим Васильев и Вячеслав Краснов, на пару сыгравшие в спектакле роль Владимира Маяковского, стали победителями в номинации «Лучший актер» среди молодежных театров.
Опубликовано: 28 марта 2022 г.
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