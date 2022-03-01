Пять лет у жильцов дома по ул. Ярмарочной не было адреса

Проблемы создал застройщик

Недавно Управление Росреестра по Чувашии поставило на кадастровый учет многоквартирный жилой дом в Чебоксарах на улице Ярмарочной, строительство которого было завершено в 2016 году, а в эксплуатацию он был введен только в декабре прошлого года.

Но это не помешало дольщикам заселиться в многоэтажку и заключить договоры с ресурсоснабжающими организациями. Однако на протяжении пяти лет люди жили в доме, образно выражаясь, в подвешенном состоянии. А все началось с того, что в 2014 году ООО Жилищно-строительная компания «Стандарт», предварительно не получив в администрации Чебоксар разрешение на строительство жилого дома, все же приступило к его возведению. Организация на свой страх и риск заключила с гражданами договоры долевого участия, а тех ничуть не смутило, что они не были зарегистрированы в установленном законом порядке.

В 2015 году, уже на основании решения суда, был вынесен запрет на строительство этого дома. Но «Стандарт» оказался упрямым. Чуть позже в местный арбитраж на ЖСК был подан иск о признании постройки самовольной и ее сносе. Но здесь уже суд дал отказ подателям иска, поскольку объект был практически полностью возведен. Да и экспертиза показала, что были выявлены лишь несущественные дефекты, а в целом состояние дома не угрожает жизни и здоровью людей.

Как уже сказано, в 2016 году жильцы начали постепенно обживать многоэтажку. Но спустя время они забили тревогу, ведь официально дом не был введен в эксплуатацию. То есть его невозможно было поставить на кадастровый учет, так же как и не было возможности зарегистрировать право собственности на квартиры. К тому же дому не был присвоен почтовый адрес, что усложняло вызов такси или врача. Жильцы не могли получать корреспонденцию. Некоторые из них хотели избавиться от спорных квартир, но и это было невозможно.

Так жильцы оказались в непростой ситуации, разрешить которую помог только суд, куда они обратились за признанием права собственности. В 2017 году он удовлетворил заявления жителей дома, и за ними было признано право собственности на квартиры. Но это еще не конец истории. Все эти годы ЖСК «Стандарт» старалась получить злополучное разрешение на строительство дома, хотя по действующим законодательным нормам этот документ не может быть выдан после начала возведения объекта. Потом организация добивалась, чтобы дом был официально введен в эксплуатацию. Точка в деле была поставлена в марте прошлого года, когда Росреестр на основании решения суда поставил дом теперь уже с адресом (Чебоксары, улица Ярмарочная, 10, корпус 1) на кадастровый учет.

Замечательно, что граждане стали полноправными собственниками недвижимости, удовлетворена начальник отдела регистрации недвижимости жилого назначения чувашского Росреестра Эльби Николаева. Но, учитывая обстоятельства этой запутанной многолетней истории, она предостерегает будущих участников долевого строительства от рокового шага. Прежде чем заключать сделки с застройщиками, надо убедиться, что на строительство дома есть вся разрешительная документация. К тому же необходимо знать, что каждый договор долевого участия в строительстве жилья или уступка права требования в обязательном порядке должны регистрироваться в Росреестре.