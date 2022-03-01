Жители Восточки и Мясокомбинатского проезда скоро станут собственниками своих домов и участков

Десятилетия люди жили в «чужих» домах. Легализовать их поможет закон

С землей была проблема

Еще полгода назад жители Чебоксар, проживающие на улицах Привосточная, Путепроводная, Аникеевская, а также на Мясокомбинатском проезде, не надеялись, что у них, наконец, появится реальный шанс узаконить свою жилую недвижимость и землю под ней. Дело в том, что еще лет 30-40 назад в тех микрорайонах активно велась застройка индивидуальных жилых домов, но документально факт выделения земельного участка под строительство не был зафиксирован. Поэтому имелись административные препятствия в оформлении недвижимого имущества. Долгие годы даже через суд граждане не могли признать право на землю и строения. Так и живут сотни семей в домах практически на птичьих правах. Причем в таких домах, как правило, есть «прописка», к ним подведены коммуникации, в них проживает уже не одно поколение…

«Дачная амнистия» действует уже более 15 лет, но не все жизненные ситуации получили законодательное разрешение. В частности, не был затронут вопрос легализации жилых домов, построенных еще до 1998 года на земельных участках, в отношении которых отсутствуют правоустанавливающие документы, — комментирует руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева. — Росреестр вышел с законодательной инициативой решить многолетнюю проблему, с которой столкнулось немало россиян в разных регионах, и расширить действие «дачной амнистии». Депутаты поддержали позицию Росреестра, поскольку заложниками ситуации преимущественно оказались незащищенные малообеспеченные слои населения».

Как уже сообщала «СЧ», правовые механизмы, изложенные в Федеральном законе от 30 декабря 2021 года, позволят в упрощенном порядке легализовать жилые дома на неоформленных земельных участках. Под действие закона подпадают частные дома, построенные до 14 мая 1998 года, расположенные в границах населенного пункта и находящиеся на землях государственной (муниципальной) собственности.

Список документов, которые могут подтвердить владение домом, достаточно длинный. Но не стоит этого пугаться — даже один имеющийся на руках документ будет основанием, чтобы муниципалитет рассмотрел заявление о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка под домом. Возможны и другие документы, перечень которых дополнительно вправе определить регион.

Пойдут в архивы и паспортные столы

Ну а жители «горемычного» частного сектора в Чебоксарах в СНТ «Привосточное» и «Мясокомбинатский проезд» с нетерпением ждут 1 сентября 2022 года — даты, когда начнет действовать расширенная версия «дачной амнистии». До часа «икс» еще несколько месяцев, но люди уже готовятся к судьбоносному событию. Об этом рассказала инициативная группа садоводческих товариществ на встрече с представителями чувашского Росреестра и местной администрации при поддержке депутатов Горсобрания по данным избирательным округам.

«Так или иначе, необходимо поставить точку в решении вопроса, ведь люди, проживающие в Гремячево, Аникеево, на Мясокомбинатском проезде, не виноваты, что оказались в безвыходной ситуации. У нас еще есть время подготовиться к «амнистии», — говорит представитель СНТ «Привосточное» Вероника Ласкова. — Сейчас мы просим людей поднять все имеющиеся документы на землю и дом, озаботиться поисками лиц, у которых годы назад были приобретены дом и земля, чтобы они помогли в решении вопроса. Мы, в свою очередь, намерены посетить архивы, паспортные столы, местную администрацию, чтобы найти документы, которые помогут людям на всех основаниях стать собственниками недвижимости».

«Регистрация права собственности будет осуществляться одновременно и на земельный участок, и на сам жилой дом — по заявлению органа местного самоуправления. Законом предусмотрено, что площадь земельного участка можно будет узаконить по факту использования, то есть «по забору». Если окажется, что земельный участок ограничен в обороте, то передать его в собственность не получится. Такой участок можно будет только предоставить в аренду. В период рассмотрения заявления гражданина о предоставлении земельного участка, на котором расположен дом, где он проживает, местная администрация не вправе принимать решение о сносе самовольной постройки», — поделилась деталями начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Захарова.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы подтвердить факт владения жилым домом, нужно представить следующие документы или один из них:

документ о подключении жилого дома к инженерным сетям, квитанции об оплате коммунальных услуг; документы, подтверждающие: проведение государственного техучета и (или) техинвентаризации жилого дома до 1 января 2013 года, из которого следует, что заявитель является правообладателем жилого дома либо заказчиком изготовления указанного документа и жилой дом возведен до 14 мая 1998 года; предоставление либо передачу заявителю иным лицом земельного участка, из которого в том числе образован испрашиваемый земельный участок; регистрацию заявителя по месту жительства в жилом доме до 14 мая 1998 года.

Также можно представить выписку из похозяйственной книги или иной документ, в которых содержится информация о жилом доме и его принадлежности заявителю; документ, выданный заявителю нотариусом до 14 мая 1998 года в отношении жилого дома, подтверждающий права заявителя на него.