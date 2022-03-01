В Батырево в одном здании соседствовали кальян и автошкола

Прокуратура Батыревского района проверила один из кальянных магазинов в райцентре на предмет соблюдения требований законодательства при реализации табачной и никотиносодержащей продукции.

Установлено, что в нарушение требований закона, запрещающих такую деятельность в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, этот магазин находился в одном здании с автошколой. Кроме того, в магазине реализовывалась табачная и никотиносодержащая продукция в открытом доступе с выкладкой и демонстрацией. Также там не было перечня продаваемой продукции с указанием цен без использования каких-либо графических изображений и рисунков, что тоже запрещено законом.

По результатам проверки в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении, которое для рассмотрения направлено в уполномоченный орган. Если собственник кальянного магазина не откажется добровольно прекратить торговлю в одном помещении с автошколой, прокуратура в судебном порядке будет требовать закрытия этого магазина.