В Батыревском районе ремонтируют клубы и благоустраивают парк

Строительство и ремонт социальных и культурных объектов глава администрации района Рудольф Селиванов держит на личном контроле. На днях он проверил, как идут работы по благоустройству парка в селе Шыгырдан и ремонтируются сельские клубы.

Молодежный Парк дружбы народов — это местная инициатива жителей села Шыгырдан, которую затем поддержали по федеральной программе.

В этом году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» здесь намечено благоустроить пешеходные дорожки, установить освещение. Работы уже на стадии завершения.

Как сообщили в администрации района, на благоустройство парка выделено около 2 млн рублей, большая часть средств поступила из федерального бюджета.

Между тем местные жители отмечают, что в селах становится красивее и уютнее. С 2017 года в Батыревском районе реализовано 8 проектов по благоустройству дворовых и общественных пространств на общую сумму более 22 млн рублей.

Проверил глава администрации и как продвигается ремонт зданий сельских клубов в деревнях Малые Арабузи и Старые Котяки. На их реконструкцию, а также приобретение мебели и сценических костюмов выделяется около 9 млн рублей. К слову, за последние годы в районе построено три новых сельских клуба. Создание комфортной среды и развитой инфраструктуры здесь в приоритете. Из такого села не захочет уезжать молодежь, считает местная власть.

Главу администрации района Рудольфа Селиванова трудно застать сидящим за рабочим столом, он то в полях, то на стройплощадках важных социальных объектов.

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