«Ястребы» сыграли заключительную серию игр в рамках регулярного чемпионата «суперлиги-2»

В гости в столицу республики приехала команда «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону, которая старалась решить задачу по попаданию в плей-офф. Но подопечные Алексея Миронова максимально затруднили путь ростовчан к заветной цели.

В принципе для нашей дружины данные игры уже практически не имели турнирного значения — чебоксарцы обеспечили себе второе место по итогам регулярки и пропуск первого раунда плей-офф. Противостояние таило интригу для гостей, которые находились на седьмой строчке и до заветной шестерки перед последним туром их отделяла всего одна победа… Но ее нужно было одержать над «ястребами», да еще и в родных для них стенах при поддержке преданных болельщиков. Архисложная задача…

В начале первой встречи ростовчане достаточно неплохо смотрелись на фоне «ястребов». Бились, выгрызали каждый сантиметр площадки. В итоге первая половина завершилась с перевесом подопечных Алексея Миронова в одно очко — 30:29. А после большого перерыва началась самая жара — «ястребы» при помощи дальних бросков создали себе комфортный отрыв от «барсов», который додержался до финального счета — 70:48 в пользу чебоксарцев.

Теперь у ростовчан оставалась последняя возможность вскочить на подножку уходящего поезда плей-офф «суперлиги-2». В стартовой пятерке чебоксарцев во второй встрече отлично проявил себя юный Павел Метелев, для которого нынешний сезон стал дебютным во взрослом профессиональном баскетболе. Наш парень отличился и в нынешнем матче, набрав по итогу встречи 10 очков.

«Игра была не с самым сильным соперником. Выполнили все тренерские установки. Я получил от матча огромное удовольствие», — поделился впечатлениями Павел Метелев.

Сама игра носила обоюдоострый характер, но с преимуществом хозяев площадки. Матч изо­биловал красивыми моментами — чего стоит блокшот разыгрывающего «ястребов» Павла Кольцова, который буквально на уши поднял публику, находящуюся в зале. Под скандирование болельщиков «Ястребы, ястребы!» наши баскетболисты добились успеха и во второй игре со счетом 91:76.

«По итогам регулярного чемпионата команда справилась со своей задачей, заняв второе место в турнирной таблице, — подчеркнул тренер «Чебоксарских ястребов» Алексей Миронов. — Данные две игры были репетицией перед играми в плей-офф. Теперь у нас две с половиной недели на подготовку к главным матчам: ребятам дадим немного отдохнуть, а дальше будем работать над физической подготовкой и подтягивать игровые компоненты».