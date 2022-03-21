«Ястребы» сыграли заключительную серию игр в рамках регулярного чемпионата «суперлиги-2»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Регулярный чемпионат «ястребы» успешно завершили — впереди плей-офф. Нашим баскетболистам придется приложить максимум усилий для завоевания титула. Фото ВКонтакте

В гости в столицу республики приехала команда «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону, которая старалась решить задачу по попаданию в плей-офф. Но подопечные Алексея Миронова максимально затруднили путь ростовчан к заветной цели.
В принципе для нашей дружины данные игры уже практически не имели турнирного значения — чебоксарцы обеспечили себе второе место по итогам регулярки и пропуск первого раунда плей-офф. Противостояние таило интригу для гостей, которые находились на седьмой строчке и до заветной шестерки перед последним туром их отделяла всего одна победа… Но ее нужно было одержать над «ястребами», да еще и в родных для них стенах при поддержке преданных болельщиков. Архисложная задача…
В начале первой встречи ростовчане достаточно неплохо смотрелись на фоне «ястребов». Бились, выгрызали каждый сантиметр площадки. В итоге первая половина завершилась с перевесом подопечных Алексея Миронова в одно очко — 30:29. А после большого перерыва началась самая жара — «ястребы» при помощи дальних бросков создали себе комфортный отрыв от «барсов», который додержался до финального счета — 70:48 в пользу чебоксарцев.
Теперь у ростовчан оставалась последняя возможность вскочить на подножку уходящего поезда плей-офф «суперлиги-2». В стартовой пятерке чебоксарцев во второй встрече отлично проявил себя юный Павел Метелев, для которого нынешний сезон стал дебютным во взрослом профессиональном баскетболе. Наш парень отличился и в нынешнем матче, набрав по итогу встречи 10 очков.

«Игра была не с самым сильным соперником. Выполнили все тренерские установки. Я получил от матча огромное удовольствие», — поделился впечатлениями Павел Метелев.

Сама игра носила обоюдоострый характер, но с преимуществом хозяев площадки. Матч изо­биловал красивыми моментами — чего стоит блокшот разыгрывающего «ястребов» Павла Кольцова, который буквально на уши поднял публику, находящуюся в зале. Под скандирование болельщиков «Ястребы, ястребы!» наши баскетболисты добились успеха и во второй игре со счетом 91:76.
«По итогам регулярного чемпионата команда справилась со своей задачей, заняв второе место в турнирной таблице, — подчеркнул тренер «Чебоксарских ястребов» Алексей Миронов. — Данные две игры были репетицией перед играми в плей-офф. Теперь у нас две с половиной недели на подготовку к главным матчам: ребятам дадим немного отдохнуть, а дальше будем работать над физической подготовкой и подтягивать игровые компоненты».

Опубликовано: 21 марта 2022 г.


Читайте также:

Сергей ХУДАЕВ: Детский баскетбол Чувашия развивает самостоятельно
"Чебоксарские ястребы" успешно выступили в Челябинской области
«Ястребы» сыграли с переменным успехом
"Чебоксарские ястребы" одолели тобольский "Нефтехимик" с уверенным счетом
«Чебоксарские ястребы» в родных стенах принимали команду «Русичи» из Курска
«Ястребы» проявили заботу о ветеранах спорта
Баскетбольная команда ЧГУ в трудной борьбе одержала верх над новосибирским "Динамо-2"
«Ястребы» продолжают побеждать

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.