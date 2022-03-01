Предприятия Чувашии готовы перейти на отечественные комплектующие

Ряд промышленных предприятий Чувашии готовы полностью перейти на отечественные комплектующие детали вместо импортных. Один из таких — Чебоксарский завод силовых агрегатов. Как сообщает пресс-служба Минпромэнерго республики, предприятие уже выходит на 100-процентную отечественную комплектацию вилочных погрузчиков. Сейчас перед предприятием поставлена задача по локализации импортной компонентной базы. Стоит отметить, что после введения санкций у завода прибавилось потребителей, в числе которых «Газпром», торговая сеть «Магнит» и другие. По словам и.о. министра промышленности и энергетики Александра Кондратьева, сегодня чебоксарское предприятие выпускает не только комплектующие для погрузчиков, но и является единственным предприятием республики, которое производит погрузчики, имеющие спрос по всей России.