Вышел в свет альбом-справочник «Фотокорреспонденты Чувашии. Биографии»

Мастера объектива

Новое издание рассказывает о широко известных мастерах объектива, чьи работы публиковались не только в республиканской периодике, но и выходили на всесоюзный уровень (газеты «Правда», «Известия», «Советская Россия», «Комсомольская правда» и др.). Многие из них были участниками и дипломантами республиканских, всесоюзных и международных выставок.

В биографиях большинства из этих фотографов есть общая черта — они приходили в профессию уже с серьезным жизненным опытом и практическим багажом, поработав на различных рабочих специальностях, имея опыт общения с людьми. Это помогало найти общий язык с их героями — фотокор не может, как художник, писать портрет человека в течение многих сеансов. Он должен здесь и сейчас установить с ним контакт и в это же мгновение снять его в работе, в момент особого эмоционального всплеска…

Есть в книге и интересные открытия. Вот, например, рассказ о братьях Костиных, Николае, Георгии и Александре, работавших в свое время в предшественнице «СЧ» — газете «Красная Чувашия». Их наследие — уникальные снимки 20-30-х годов. Жизнь и труд чувашских крестьян-единоличников, то новое, что входило в жизнь Чувашского края: первые тракторы, глиссеры, аэросани, мотоциклеты, автомобили, праздник 1 Мая, пионеры… В своих фотографиях братья-фотографы запечатлели живую историю тех дней.

Презентация альбома-справочника, авторами которого стали фотокорреспондент Сергей Журавлев, литературовед Атнер Хузангай и краевед Алексей Борзов, состоится сегодня в чебоксарском Доме печати. Подробности — в следующих выпусках «СЧ».