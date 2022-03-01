Кластерные проекты из Чувашии получили высокие оценки экспертов

Кластерные проекты компании «АБАТ» из Чувашии отмечены на конференции по созданию промышленной инфраструктуры в Магнитогорске.

В форуме участвовала делегация республики под эгидой Минпромэнерго. В нее входили также представители предприятий электротехнического кластера, машиностроения, промышленного кластера «АБАТ», Центра кластерного развития. В ходе конференции презентовались совместные проекты участников. Кластер «АБАТ» представил проекты, которые получили высокую оценку экспертов, заняв по итогам предварительной защиты 2, 3 и 4-е места.

По оценке и.о. министра промышленности и энергетики Чувашии Александра Кондратьева, участие в таких конференциях в дальнейшем поможет предприятиям, входящим в кластер, воспользоваться мерами стимулирования, предложенными федеральным ведомством, сообщает пресс-служба министерства.