Кластерные проекты из Чувашии получили высокие оценки экспертов

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Кластерные проекты компании «АБАТ» из Чувашии отмечены на конференции по созданию промышленной инфраструктуры в Магнитогорске.
В форуме участвовала делегация республики под эгидой Минпромэнерго. В нее входили также представители предприятий электротехнического кластера, машиностроения, промышленного кластера «АБАТ», Центра кластерного развития. В ходе конференции презентовались совместные проекты участников. Кластер «АБАТ» представил проекты, которые получили высокую оценку экспертов, заняв по итогам предварительной защиты 2, 3 и 4-е места.
По оценке и.о. министра промышленности и энергетики Чувашии Александра Кондратьева, участие в таких конференциях в дальнейшем поможет предприятиям, входящим в кластер, воспользоваться мерами стимулирования, предложенными федеральным ведомством, сообщает пресс-служба министерства.

Опубликовано: 16 марта 2022 г.


Читайте также:

Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Минпромторг России продолжит поддержку электротехнического кластера Чувашии
Король среди фрезеровщиков
На закупку новых троллейбусов Чувашии выделят более миллиарда рублей
Олег Николаев рассказал агентству "Интерфакс" о создании в Чувашии делового климата
На правительственной планерке обсудили рост экономики, производство медицинских масок и строительств...
Чебоксары претендуют на высокое звание «Город трудовой доблести»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.