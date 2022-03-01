Промышленные компании получат отсрочку по исполнению обязательств по субсидиям

Речь идет о российских компаниях и индивидуальных предпринимателях, пострадавших от введения санкций. Отсрочка снизит нагрузку на производственный цикл, сохранит его устойчивость. Решение касается соглашений, сроки исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года. Срок достижения результатов по этим соглашениям продлевается до 12 месяцев. Возвращать субсидию или платить штраф организациям не придется, говорится в сообщении.
Опубликовано: 11 марта 2022 г.
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