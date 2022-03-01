Сделки иностранцев с недвижимостью под контролем

Установлен особый порядок сделок с недвижимостью для граждан иностранных государств, совершающих недружественные действия.

Президент России Владимир Путин подписал Указ от 01 марта 2022 года №81 «О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации». Этим документом введен особый порядок осуществления (исполнения) сделок с недвижимым имуществом, влекущих возникновение права собственности на него иностранных граждан, которые связаны с государствами, совершающими недружественные действия.

В Управлении Росреестра по Чувашии поясняют, что согласно Указу такие сделки могут исполняться только на основании разрешений Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации. Обращаем внимание: под недвижимым имуществом понимаются жилые и нежилые помещения, земельные участки, здания. В Росреестре уточняют, что действие Указа не распространяется на сделки, одной из сторон которых является Центральный банк России и госорганы.

к сведению

В 2021 году в Чувашии приобрели квартиры 75 иностранцев. Среди них граждане таких стран как Армения, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Казахстан. Есть представители Алжира, Сирии, Египта, Ирака, украинцы, белорусы, подданные Италии, Германии. Большинство сделок оформлялось по договору купли-продажи, но есть также дарение и наследство.