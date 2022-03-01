В битве лидеров «ястребы» не стушевались

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На днях баскетболисты «Чебоксарских ястребов» в родных стенах в рамках регулярного чемпионата суперлиги-2 сыграли с принципиальным соперником и лидером турнирной таблицы — командой «Тамбов». Два матча прошли по совершенно противоположным сценариям.
После тяжелой выездной серии по Челябинской области подопечные Алексея Миронова, одержав три важных победы в четырех матчах, приехали домой в хорошем настроении. Конечно, постепенно усталость накапливается, но сейчас сезон в самом разгаре и главные встречи еще впереди… И вот в гости пожаловали лидеры чемпионата, баскетболисты «Тамбова», с которыми у «ястребов» уже солидная история противостояния.
В первом матче, который по решению руководства проходил без зрителей, команды на протяжении долгого времени шли практически вровень, но тамбовчане, благодаря натиску, оказывались на шаг впереди. Наши игроки с хорошим процентом попадали, и до заключительной четверти вопрос о победителе матча был еще открыт, но… В последние 8 минут гости из Тамбова «расставили все точки над и» и выиграли встречу со счетом 88:71.
На второй матч, который проходил на следующий день, были допущены 50 зрителей. Такая же вязкая игра с обоюдными шансами на успех. Подопечные Алексея Миронова успешно действовали при подборах в нападении и в защите. Но на сей раз уже «ястребы» ответили своим рывком за 8 минут до конца матча, который привел к итоговой победе со счетом 76:66!

Опубликовано: 10 марта 2022 г.


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