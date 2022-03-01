Злостного неплательщика алиментов приговорили к исправительным работам

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Урмарском районе вынесен приговор местному жителю, задолжавшему своему ребенку около 1,4 млн рублей алиментных платежей.
Судом установлено, что 51-летний местный житель, будучи родителем несовершеннолетнего ребенка, обязанный на основании решения суда выплачивать алименты на его содержание, ранее привлекавшийся к административной ответственности за их неуплату, так и не исправился. Он без уважительных причин по-прежнему не выплачивал средства на содержание своего чада, каких-либо действий по трудоустройству, постановке на учет в качестве безработного в центр занятости населения не предпринимал. Общая задолженность по алиментам составила около 1,4 млн рублей.
Суд, с учетом ряда смягчающих обстоятельств, назначил нерадивому отцу наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в государственный доход 10% заработка.

Опубликовано: 10 марта 2022 г.


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