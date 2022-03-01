Бюджетные расходы не секвестируются и не блокируются

Штаб устойчивости

По распоряжению Главы республики Олега Николаева создан штаб по поддержке устойчивости экономики в условиях санкционного давления. В Доме правительства прошло расширенное заседание штаба.

Мы являемся свидетелями и участниками достаточно серьезных испытаний, сказал Глава республики, открывая заседание. Они, конечно, не новые с учетом предыдущих кризисов. И одним из шагов в преодолении нынешнего кризиса стал пакет мер поддержки граждан и бизнеса, принятый парламентом страны в сложившихся условиях. Одно из главных направлений этих мер — нормальное функционирование важнейших отраслей экономики, с учетом этого созданы оперативные штабы в каждой отрасли республики. Ведется постоянный мониторинг в плане ценовых параметров и поиск путей устранения ценовых перекосов. В работе большой пакет мер экономической поддержки. Здесь наша задача — уверенно и наступательно входить в запланированные процессы, нацелил Глава.

С высказыванием Главы согласился председатель Высшего экономического совета Чувашии, глава Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Важно не просто не дать затормозить наше развитие, главное — использовать возникшие сложности для дальнейшего рывка. И такие возможности есть,

в ближайшее время мы их увидим. Принятый Госдумой законопроект — это только первый шаг в плане поддержки экономики и обеспечения жизнедеятельности страны. Будут и новые решения, которые реализуются в самое ближайшее время».

Нынешний сложный этап — это не просто этап испытаний, но и шанс опереться на свои технологии, мощности, сказал Анатолий Геннадьевич. Для Чувашии это имеет особое значение с учетом того, что она не сырьевой регион. На рассмотрении в Госдуме находится уже второй пакет антисанкционных документов. Особое внимание — финансовым институтам, продолжению их деятельности.

В частности, в этом пакете содержатся меры Центробанка по смягчению кредитными организациями требований к заемщикам, их залоговым активам. В сложившихся условиях более широкое применение получит так называемый параллельный импорт. Ранее наши предприятия не могли закупать продукцию у других поставщиков, кроме владельца того или иного бренда. Теперь можно будет параллельно налаживать более широкие связи, прежде всего с Китаем, производящим очень много аналогов.

На этой основе следует ожидать восстановления объема поставок комплектующих изделий. Значительно либерализованы будут госзакупки — расширится их перечень у единственного поставщика. При этом заказчики в процессе смогут менять условия, чтобы оперативно реагировать на складывающуюся ситуацию. Анатолий Аксаков также напомнил о том, как будут осуществляться социальные выплаты. В частности, пенсии будут индексироваться оперативно, также исходя из ситуации.

Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов остановился на конкретных мерах поддержки. В зоне внимания созданного штаба находится, прежде всего, работа с системообразующими предприятиями. Планируется пересмотреть критерии отбора организаций с целью расширения их перечня. На сегодня в нем 76 организаций, кроме этого, 9 входят в список системообразующих организаций российской экономики. А Александр Кондратьев, и.о. министра промышленности и энергетики, предложил включить организации легкой промышленности в региональный перечень системообразующих предприятий.

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,

первый вице-премьер — министр финансов: «Сегодня как на федеральном, так и на республиканском уровне все плановые назначения по бюджету сохраняются. Мы ничего не секвестируем, не сокращаем, не блокируем. Все деньги доступны. Мы договорились, что до 1 мая по максимуму отработаем все республиканские закупки».

В работе заседания штаба приняли участие сенатор, секретарь республиканского отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Тимченко и сенатор Николай Владимиров.

Кондратьев обозначил основные проблемы в условиях усиления санкционного давления. Это отказ поставщика от заключения договоров, таможенный запрет, отказ от приобретения продукции, санкции против зарубежных активов компании. Доля импортных комплектующих у ряда ведущих предприятий машиностроения Чувашии доходит до 10%, поэтому есть риски по выпуску, в частности, бульдозерной техники, электротехнической продукции. Подобные риски наблюдаются в химической отрасли. Более подробно об этом рассказали представители системообразующих предприятий — АО «НПК «ЭЛАРА» имени Г.А. Ильенко», ПАО «Химпром», ЗАО «Чебоксарское Предприятие «Сеспель», ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования», АО «Чебоксарский электроаппаратный завод».

ЕВГЕНИЯ БЕЛИКОВА,

председатель совета директоров АО «Агрофирма «Ольдеевская»: «Тепличное хозяйство пока в большой степени зависит от европейских поставщиков семян, удобрений, запчастей, средств защиты растений. Большой проблемой является производство агентов биологической защиты. Наша фирма уже 40 лет занимается выращиванием полезных насекомых для внутреннего пользования, есть спрос на эту продукцию, поскольку в последние 5-7 лет в стране активно строились теплицы. Есть также тенденция развития тепличного хозяйства среди фермеров. При необходимой поддержке агрофирма может в короткий срок удовлетворить запросы тепличников».

Первостепенное внимание — продовольственному рынку, его обеспечению продуктами и иными товарами первой необходимости. И конечно — контроль за ценами. Мониторинг подтверждает, что все распределительные центры федеральных и местных торговых сетей имеют текущие запасы товаров. Все контракты на поставку продукции выполняются своевременно. Органам местного самоуправления поставлена задача отслеживать ситуацию и при выявлении необоснованного повышения цен информировать Минэкономразвития и Чувашское УФАС России, заверил Дмитрий Краснов.

Ситуация осложняется тем, что ограничительные меры коснулись сельского хозяйства и пищевой промышленности, посетовал вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов. Сегодня главная задача отрасли — вовремя провести сев, и аграрии готовы к проведению весенних полевых работ. Влаги в этом году в почве достаточно, состояние 99% посевов озимых зерновых культур оценивается как хорошее и удовлетворительное.

Обеспеченность всеми основными ресурсами АПК выше, чем в прошлом году. Удобрения поступают по зафиксированным решениями Минсельхоза и Минпромторга России ценам. Для обеспечения минеральными удобрениями в полном объеме решается вопрос дополнительных поставок трех тысяч тонн аммиачной селитры. Техника также готова выйти в поля.

В целом бюджет 2022 года на развитие сельского хозяйства республики превышает первоначальный бюджет 2021 года на 18%. Чувашия одним из первых регионов страны начала финансирование весенне-полевых работ. С начала года до конечных получателей уже доведено 184 млн рублей.