Бизнесу рекомендовано сохранять спокойствие и рассчитывать на поддержку государства

О самочувствии малого и среднего бизнеса в нынешних непростых условиях, связанных с внешними санкционными ограничениями, его представители рассказали на встрече с Главой республики Олегом Николаевым. Предприниматели Чувашии вносят немалый вклад в нашу экономику, и без поддержки в трудную минуту они не останутся.

Цены растут на испуге

Руководитель региона рассказал о своем видении ситуации. Правительство республики работает с предприятиями крупного бизнеса (их порядка 30), с каждым разрабатывая план совместных действий. «Смотрим, какие крупные инвестиционные проекты они планируют реализовать и, исходя из этого, думаем, что нам дальше делать. Здесь и подготовка кадров, и инфраструктурные проекты, и социалка. Эти направления являются локомотивами для развития экономики в целом и отдельных отраслей. Это как раз вопрос наших планов: куда мы будем направлять формы поддержки. Вопрос направления наших инвестиций и нашего взаимодействия с финансовыми институтами», — подчеркнул Глава республики.

Зашел разговор и о банковской системе. Вынужденное поднятие Банком России ключевой ставки существенно скажется на удорожании ресурсов для бизнеса. Но при этом позволит спокойно себя чувствовать финансово-кредитным учреждениям. Понятно, что для ведения бизнеса, если финансово-кредитная система пошатнется, будет еще больше сложностей. «Нам лучше это чуть-чуть потерпеть и через месяц вернуться на приемлемые уровни, чем рухнуть в этой составляющей, а потом иметь более глобальные проблемы», — считает Олег Николаев. — В ближайшее время сложно точно прогнозировать, но за месяц-два, скорее всего, с точки зрения законов макроэкономики, ключевая ставка начнет снижаться. Сейчас приняты экстренные меры».

Олег Николаев, Глава республики «Мы абсолютно открыты для бизнеса. Открытость заключается в том, чтобы услышать, скоординировать и объединить усилия для решения как внутренних проблем и задач, так и противостоять внешним вызовам, которые будут возникать, а главное, вовлекаться в общероссийские процессы, чтобы мы с вами толику своего вклада в общее дело обеспечили».

Представители банковской системы отметили, что в последние дни виден обратный приток средств граждан в депозиты и вклады – именно потому, что ключевую ставку подняли, и это позитивно повлияло на людей. То есть они не теряют уверенности в том, что их средства не сгорят и не обесценятся. Кстати, бизнесменов тоже интересовали вопросы кредитования, стабильность счетов и сохранность денег. Все платежи приходят в штатном режиме — как для предприятий, так и для физических лиц. И гарантируется стабильность расчетов. Что касается кредитования, тут две развилки – малый и крупный бизнес. Для малого бизнеса по действующему портфелю ставки сохранены. А новые кредиты будут уже по новым ставкам. На текущий момент проводятся все валютные платежи.

От предпринимателей поступает много обращений в торгово-промышленную палату. Об этом рассказал ее президент Игорь Кустарин. Крупный бизнес очень беспокоит повсеместный рост цен. И эта информация идет не просто от отдельных поставщиков, а массово, заострил внимание Игорь Владимирович. Какие предпринимательские риски можно отнести к форсмажорным? Где возникают непредсказуемые, непреодолимые факторы. Получается, и рост цен тоже? Но если это явление массовое, здесь закономерны ожидания со стороны бизнеса мер государственной поддержки, комплексных действий федеральных органов по снижению издержек роста цен на сырье, материалы, естественным монополиям. Относить ли нынешний массовый рост цен к форсмажорным факторам — дискуссия пока остается открытой. Проблемы возникают и в цепочке зарубежных поставок. А ведь у нас есть предприятия, которые целиком зависят от них. Но президент ТПП считает, что паниковать не надо, это бесполезно, паника парализует деятельность. Нужно искать пути выхода из непростой ситуации.

О негативном влиянии роста цен на производство рассказал и учредитель ООО «Спиртовой завод «Ядринский» Андрей Егоров. А президент Ассоциации рестораторов Чувашской Республики Эмир Чаава сторонник того, чтобы создать при каком-то ведомстве рабочую группу, которая выйдет во все магазины и другие торговые отрасли, которые надо на самом деле контролировать. Ведь нынешние ценники тревожат и все население республики. «Идет рост цен. И мы с этим сталкиваемся каждый день. Иногда даже до смешного доходит. Когда сметана, образно говоря, стоила 52 рубля, а сейчас 104 рубля, я не думаю, что она готовится из продукции, которая привозится из-за границы».

Зарубежные партнеры тоже нервничают

Чувашия знаменита производством дверей. О том, как сейчас обстоят дела в этой сфере, спросили Андрея Шипунова, генерального директора ООО «Дверия», который вполне предсказуемо тоже пожаловался на рост цен. По его словам, с декабря прошлого года спрос на продукцию пошел на спад – примерно на 30 процентов. В январе и феврале этого года уже на 40 процентов. «Все эти месяцы мы находились в режиме неполной загрузки. Раньше мы работали семь дней в неделю, сейчас перешли на пятидневку. Раньше работали с восьми утра до 20 часов, теперь – до 14 часов. В связи с повышением ставки рефинансирования до 20 процентов мы оказались в сложной ситуации», — констатировал Андрей Владимирович.

По его словам, абсолютно непонятна ситуация с поставками материалов. Многие зарубежные поставщики, работающие с ООО, перешли на так называемый внутренний курс – 120-130 рублей за доллар. Хотите купить материал? Пожалуйста, но по цене, которую мы предлагаем. Конечно, поставщиков можно понять, продадут имеющуюся продукцию, и с чем тогда останутся? «Лаки, краски у нас испанские, итальянские и из Германии. В связи с вводом санкций ситуация непонятная, и поэтому партнеры стараются продать товар подороже. Но это рабочая ситуация, а в целом все хорошо, мы еще не такое проходили», — поднял настроение участникам встречи Андрей Шипунов. Добавил, что предприниматели видят, что в стране и в республике многое делается для того, чтобы поддержать бизнес.

Есть у него и пожелания к руководству республики. «Сегодня утром у нас с коллегой был разговор. Он говорит, что вначале взял кредит под 5 процентов годовых, потом подняли до 11 процентов. А сейчас из банка пришло уведомление о повышении годовых, как ты думаешь, насколько? Говорю, наверное, подняли до 20. А он – не угадал, теперь я должен выплачивать 25 процентов». А это, сами понимаете, для нас неподъемно. Сегодня в «Россельхозбанке» около 60 человек в очереди на вклады. То есть деньги сейчас пошли во все банки. У нас же спрос на продукцию падает, и мы пока не ожидаем, что будет какое-то его увеличение. Единственное спасение – доступ к быстрому кредиту». Шипунов предложил вариант, как это можно сделать, его рассмотрят.

«Сейчас и правительство России, и оперативные штабы, которые работают на территории регионов, заточены на то, чтобы понять, какие проблемы возникают в цепочках поставок, в том числе в связи с санкциями и отказом зарубежных производителей от поставок, — поделился планами с предпринимателями Олег Николаев. — Мы сейчас работаем для замещения, в том числе с азиатским рынком. Первое — это внутренние возможности. В частности, у электроаппаратного завода возникают колоссальные возможности. Они уже перегружены и будут перегружены в ближайшие несколько месяцев, а может быть и годы. Мы здесь с вами должны быть очень активными. Мы будем предлагать бизнесу, кто будет готов и имеет наработки, их реализовывать. При этом важны кооперационные цепочки, чтобы понять, где у нас какие провалы и как им образом их заполнять».

Как себя в нынешних условиях ощущает деревообработка, поинтересовался Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии Александр Рыбаков, адресуя вопрос Владимиру Ващенок, директору ООО «Зодчий-центр». Тот считает, что сегодня не 1998 год, и не 2008-й. Предприятие нормально работает со своими партнерами — азиатскими, китайскими и другими. И полагает, что с ними надо налаживать еще более тесные взаимоотношения. Сейчас возникают проблемы в плане продаж, есть логистические неопределенности. Сложно получить деньги за продаваемую продукцию. «Наши западные коллеги из более развитых стран немножко «заелись», но в долгосрочной перспективе нам надо с ними работать более интенсивно и уверенно», — считает Ващенок. Рыбаков согласился: нужно искать лучшие практики во взаимоотношениях с партнерами.

Санкции никому не приносят пользы

Госдума России готовится принять пакет законопроектов, который предполагает достаточно большой блок облегчений в части государственных закупок и в части поддержки участников хозяйственной деятельности. Сейчас бизнес, поддаваясь паническим настроениям из-за неопределенности, массово начинает поднимать цены. Именно в связи с этим принимается пакет законов, суть которых в создании неких единых правил и стандартов, которые работают для всех, обнадежил предпринимателей Олег Николаев.

А вот представитель женсовета республики Марина Аниченкова сообщила, что в «женском» бизнесе паники нет вообще. Женщины, как в своей семье, сразу начинают решать вопросы. Но есть проблемы, на которые следует обратить внимание. Следовало бы подумать над тем, что в нынешних непростых условиях подрядчикам, работающим над выполнением контрактных обязательств, непросто получить стройматериалы из-за роста цен на них. По этой причине могут сорваться сроки выполнения контрактов. Может быть, в такой ситуации, когда сроки «летят» не по вине исполнителей контракта, можно их продлять без наложения штрафных санкций?

Олег Николаев неоднозначно отнесся к этой идее. В пример привел канашскую свалку, которую подрядчик не смог рекультивировать в установленные сроки, хотя объективных причин для этого не было. За что и был оштрафован на крупную сумму. Пришла другая организация и быстро справилась с работой. То есть наказывать или не наказывать штрафами тех, кто сорвал сроки контрактов, зависит от установленных обстоятельств. «Я к бизнесу отношусь очень трепетно, и есть чиновники, которые от меня получают очень серьезные нагоняи, если есть даже малейшие попытки каким-то образом влиять на бизнес, — признался Олег Алексеевич.- Моя позиция такая – неважно, какие личные отношения. Бизнес должен работать, и наша задача – создавать условия для развития любого бизнеса. Если человек работает, создает рабочие места – значит, будем поддерживать всеми доступными методами — как финансовыми, так и организационными. Я лично и правительство нацелены на то, чтобы максимально использовать все возможности».

Говоря о необходимости поддержки бизнеса в условиях внешнего санкционного давления на экономику России, Олег Николаев отметил, что это искусственно созданные сложности, основанные на некой истерии и оторванности людей от реальной действительности. Бизнесы в разных странах очень сильно взаимоинтегрированы, и ограничения в отношении одних влияют на других. «Естественно, ограничения влияют и на нас, причем очень серьезно. Но лично я убежден, что все это временное давление. Я не скажу, что все сложности мы преодолеем быстро, но многие из них точно будут в ближайшее время нивелированы. Наши западные партнеры через неделю-другую будут сами же искать выходы, чтобы либо отменять ранее введенные санкции, либо искать другие подходы, чтобы самим же не пострадать. В этом я точно убежден. Поэтому наша задача — оставаться спокойными, без суеты и паники», — рекомендовал Олег Николаев предпринимателям.

В правительстве РФ полагают, что крупный бизнес во время этого кризиса справится с проблемами намного легче, чем в предыдущие годы, это связано с тем, что они выработали иммунитет. А вот малый и средний бизнес в этот сложный период требует отдельного внимания, и готовятся около 20 мер адресной существенной поддержки, которые в ближайшее время будут приниматься и реализовываться, обнадежил бизнесменов Глава республики, и добавил: «В течение марта они все будут запущены. Мы будем делать все, чтобы все эти меры в кратчайшие сроки были доведены до бизнеса».