Чебоксарская ГЭС начала готовиться к половодью на Волге

До 1 апреля паводковая комиссия под руководством главного инженера Чебоксарской ГЭС Сергея Камышанского проведет более 40 мероприятий по проверке оборудования, дренажных устройств, систем оповещения и т.д. Сейчас в бассейне Волги запасы воды в снеге составляют 121% от нормы, при этом в бассейне Чебоксарского водохранилища — 147%. Это выше прошлогодних показателей на 26%.

Готовятся к паводку и спасатели. По словам начальника управления гражданской защиты МЧС России по Чувашии Юрия Антонова, по предварительным данным все показатели предстоящего паводка в республике находятся на среднем значении. Сейчас в республике насчитывается около 16 опасных паводковых участков. Все вопросы, связанные с информированием населения и решенем возможных проблем на этих территориях, держат на контроле комиссии по чрезвычайным ситуациям.