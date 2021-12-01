Строительство инженерных сооружений продолжается. Чебоксары, 31 октября 1980 года

В ночь с 14 на 15 ноября 1980 года завершилось перекрытие русла Волги и началось заполнение водохранилища. Снимок сделан за две недели до этого события, но большая вода до этого места дойдет еще не скоро.

Дело в том, что первоначально воду подняли на восемь метров — и этого оказалось недостаточно, но даже когда весной 1981 года во время паводка ее подняли еще на два метра, вода все равно сюда не добралась. А доберется она до этих мест только в 1987 году, когда верхняя часть залива наполнится водой. Да и то вода будет волжской, перекачанной сюда с помощью насосной станции водообмена. А еще через десять лет построят дамбу, и уже два искусственных водоема будут образовывать современный залив.

Пока же речка Чебоксарка (в правом углу фотографии) течет себе спокойно по своему руслу, ныряя под мост на улице Нижегородской. Весной 1980 года газета «Советская Чувашия» писала: «Возле самой речки плотина пока прерывается. Сначала нужно решить сложную инженерную задачу — реку в этом месте заключить в трубы большого диаметра». Все идет по плану — весной 1981 года плотина сомкнется.

В ноябре 1980 года газета также сообщала о том, как обстоят дела с сохранением зданий-памятников зоны затопления: «Пока что перенесены блоки Соляной конторы, дома купца Кадомцева, фрагменты основного объема Крестовоздвиженской церкви. Здания, которые вследствие аварийного состояния невозможно перевезти, обмеряны, на них составлена соответствующая документация, на основе которой эти здания будут воссоздаваться на новом месте по улице Сеспеля».

Но говорилось и о том, что «учитывая сложность работ по перемещению колокольни Крестовоздвиженской церкви, Министерство культуры обратилось в трест «Чебоксарыгорремстрой» с просьбой перевезти фрагменты отдельных деталей нижнего и верхнего ярусов колокольни, что позволит восстановить колокольню».

Через две недели начнется заполнение водохранилища, а колокольня все еще видна вдалеке справа… Вряд ли успел трест выполнить просьбу министерства, а о судьбе фрагментов других старинных зданий мы уже рассказывали. Как бы то ни было, но дом Кадомцева и Соляная контора, пусть и «на основе соответствующей документации», а никак не из оригинальных фрагментов, все-таки воссозданы на новом месте и теперь украшают залив.

15 ноября 1980 года наша газета напечатала репортаж «Как это было…» о том, как чебоксарские гидростроители завершали перекрытие русла Волги в створе Чебоксарской ГЭС. В нем были и такие слова: «Рыча мотором, надвигается на насыпанную гору «Чебоксарец» — 330-сильный трактор мощно толкает ее к прорану. Мелькнув острыми гранями, исчезают в пучине тетраэдры, сыплется потоком камень…» Десять дней спустя (снимок сделан 26 ноября 1980 года) точно такой же Т-330 занимался уже более приземленной работой, выравнивая то, что осталось к этому времени от разрушенных зданий на Красной площади.

Текст и обработка фотографий Владимира Трофимова.