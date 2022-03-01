Хоккейная команда «Юман» выиграла всероссийский турнир

Хоккеистам команды «Юман» удалось выиграть престижный всероссийский турнир среди слепых и слабовидящих, который проходил в Ижевске в ледовом дворце «Молодежный».

Сначала подопечным Владимира Петрова удалось обыграть команду «Фортуна» из Москвы со счетом 4:1. В следующем поединке наши ребята уверенно одолели хозяев льда из клуба «Ижсталь» — 6:1, а в третьем матче игроки «Юмана» победили хоккеистов ульяновской «Симбы» со счетом 4:1!