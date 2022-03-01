Воспитанница чебоксарской ДШИ № 1 прошла по второй тур XXI Дельфийских игр

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
За прошлые два года Лиза заняла призовые места в 23 конкурсах. Фото Чебоксарской детской школы искусств № 1

Секрет успеха — талант и старание

Елизавета Трубина, учащаяся театрального и фортепианного отделений Чебоксарской детской школы искусств № 1, стала обладателем диплома лауреата первой степени в номинации «Художественное чтение» отборочных туров XXI Дельфийских игр России в Чувашской Республике и прошла во второй тур конкурса.
Артистичную девочку пару лет назад на одном из конкурсов чтецов встретила преподаватель театрального отделения Чебоксарской детской школы искусств № 1 Анжелика Иванова и пригласила попробовать свои силы под ее началом. Специально к отборочному туру Дельфийских игр были подобраны и произведения. Елизавета прочитала стихотворение Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка» и басню Сергея Михалкова «Морской индюк».
Сейчас юная артистка начала подготовку к Всероссийскому конкурсу чтецов «Живая классика». На региональном уровне он состоится уже в ближайшие дни. Помимо этого она продолжает посещать класс фортепиано, ходит на дополнительные занятия по английскому языку, увлеченно занимается шахматами и кулинарией.
Кстати, сама школьница учится в шестом классе в чебоксарской средней общеобразовательной школе № 30. За плечами Елизаветы Трубиной победы во многих престижных конкурсах и фестивалях. Также она получает стипендию Главы администрации города Чебоксары для одаренных и талантливых детей и молодежи.

Опубликовано: 3 марта 2022 г.


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