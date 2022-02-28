«Богатыри» на шажочек приблизились к плей-офф

Команда «Чебоксары» в рамках второго этапа регулярного чемпионата первенства ВХЛ сыграла на выезде с клубом «Динамо-Алтай». Обе встречи прошли по разным сценариям, но главное, что «богатыри» уехали из Барнаула не с пустыми руками…

В начале первой игры «богатыри» сразу взяли инициативу в свои руки — нашим игрокам удалось забросить сразу две шайбы. Сначала Егор Лебедев открыл счет, а упрочил лидерство Павел Никулин. Динамовцы в родных стенах не собирались сдаваться на милость чебоксарцам и ближе к середине второго периода сравняли цифры на табло. Далее стартовали пресловутые американские горки — Антон Горбенко вывел «богатырей» вперед, барнаульцы сравняли… Роман Солдатов хлестким броском вписал имя в протокол, но и на это у хозяев нашелся ответ. Так и доиграли до дополнительного времени, в котором мастерство проявил самый популярный «богатырь» нашей команды Михаил Анисин, реализовавший выход один на один. В итоге победа «Чебоксар» со счетом 5:4. А вот во второй игре, которая прошла на следующий день, подопечным Сергея Нуржанова навязать борьбу хозяевам не удалось — «Динамо-Алтай» победил в матче со счетом 5:0.

По итогам игр «Чебоксары» находятся на четвертом месте в турнирной таблице первенства ВХЛ, опережая «Красноярских рысей» на три очка.