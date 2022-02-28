За попытку дачи взятки сотруднику — 5 лет условно

56-летняя жительница Канаша признана виновной в покушении на дачу взятки в особо крупном размере сотруднику правоохранительного ведомства.

Установлено, что в 2019-2020 годах женщина с целью извлечения дохода перевела около 9 миллионов рублей в финансовый проект, который в дальнейшем отказал ей в возврате денег. А тут сочувствующий знакомый подвернулся. Говорит, у меня доверительные отношения с одним из сотрудников УФСБ по Чувашии, он поможет вернуть деньги, если ему передать взятку в 1,5 миллиона рублей. В сентябре 2020 года женщина передала посреднику часть оговоренной суммы (400 тысяч рублей), сказав, что остальные деньги передаст попозже. Однако у знакомого не было планов связываться с сотрудником органов безопасности, изначальная его цель — похитить деньги доверчивой дамы, что он и сделал.

А она оказалась под уголовной статьей. Суд приговорил женщину к 5 годам условного лишения свободы.

Как сообщили в прокуратуре республики, в настоящее время полиция расследует уголовное дело по факту хищения у осужденной «проектных» денег. А посредник в передаче взятки уже осужден за мошенничество.