«Ястребы» выбрались из сложного положения

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Баскетболисты «Чебоксарских ястребов» в рамках регулярного чемпионата «суперлиги-2» на выезде сыграли два матча с клубом «Металлург» из города Магнитогорска. В первой встрече с самого старта хозяева паркета взяли инициативу в свои руки — баскетболисты из Челябинской области хорошо делали броски с дальней дистанции. А вот у подопечных Алексея Миронова дело не заладилось.
В итоге «Металлург» выиграл со счетом 71:59. На следующий день во второй игре поначалу хозяев также было не остановить, и после первой половины игры чебоксарцы проигрывали 24 очка. Казалось, что наши баскетболисты из Магнитогорска уедут с пустыми руками, но… Во второй половине матча наступило долгожданное преображение — «ястребы» понеслись вперед и в итоге не только отыгрались, но и вырвали победу со счетом 81:74!

Опубликовано: 24 февраля 2022 г.


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