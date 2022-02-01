QR-код можно получить без прививки

Вчера состоялся брифинг, на котором министр цифрового развития республики Кристина Майнина и первый заместитель министра здравоохранения Алексей Кизилов рассказали, как можно получить QR-код на основании данных об антителах к новой коронавирусной инфекции

Первое на что следует обратить внимание — сертификат можно оформить только один раз. То есть если человек один раз им воспользовался, то второй раз сгенерировать QR-код при сдаче анализа на антитела не получится. Второе обязательное условие — отсутствие выданного ранее медицинского сертификата о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

Если вы сдаете анализ крови на антитела (иммуноглобулин G), и этот анализ будет положительным, то ваши результаты автоматически попадают в раздел «Сертификаты и QR-коды» («Антитела») в личном кабинете на портале госуслуг.

«В этом разделе нужно будет нажать на кнопку «Сформировать сертификат». И все. Дополнительных заявлений оформлять не потребуется. При необходимости сертификат — QR-код можно скачать на мобильный носитель или распечатать», — подчеркнула Кристина Майнина.

В свою очередь Алексей Кизилов напомнил, что на территории Чувашии аккредитовано 16 лабораторий, где можно сделать соответствующий тест. 11 из них расположены в Чебоксарах, одна в Новочебоксарске, две лаборатории в Канаше, по одной в Алатыре и Шумерле. Кроме этого, сдать необходимый тест можно и в поликлинике по месту прописки.

Сдать анализы можно и в частной лаборатории. Главное перед началом процедуры уточнить, что лаборатория передает результаты на портал госуслуг. «Обязательно нужно взять с собой паспорт и СНИЛС. Не лишним будет проверить на портале, что данные этих документов внесены корректно», — напомнила руководитель Минцифры республики.

Сертификат на антитела будет действовать шесть месяцев со дня сдачи анализа. «Тут надо еще обратить внимание на то, что сертификат по антителам будет выдан только при наличии положительного результата, независимо от количества самих антител. Самое главное, чтобы он был положительный на иммуноглобулин G», — пояснил Алексей Кизилов.

На брифинге не обошли стороной и вопрос стоимости теста на антитела. «Мы провели ряд совещательных мероприятий с медицинскими организациями и пришли к тому, что оптимизировали ценовую политику, и на сегодняшний момент анализ для всех пациентов будет стоить 311 рублей. Плюс услуга забора крови — она будет варьироваться от 20 до 50 рублей, согласно ценам медицинских организаций», — сообщил первый заместитель министра здравоохранения.