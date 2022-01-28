МИХАИЛ МИШУСТИН

председатель Правительства России

«Правительство расширяет возможности портала государственных услуг. Сейчас в личных кабинетах представлены данные о сделанных прививках от коронавируса, а также

о перенесенном заболевании, вызванном этой инфекцией.

В ближайшее время на портал будет передаваться и информация о том, что у человека есть медицинские противопоказания для вакцинации. Через портал госуслуг граждане смогут получить подтверждающий сертификат. Соответствующее постановление Правительства подписано. Напоминаю, что решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента, изучив историю его болезни. В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье».