«ЧГУ-Атланта»: Промежуточный итог — неутешительный, но основная битва впереди

Баскетбольный клуб «ЧГУ-Атланта» провел очередные матчи в рамках регулярного чемпионата женской «суперлиги-2». Во время выездной серии команда Никиты Иванова прибыла в Красноярск на две игры с соседками по турнирной таблице из коллектива «Енисей-2». Во время встреч баскетболистки и тренеры выплескивали бурю эмоций, а исход поединков зачастую решали игровые тонкости…

Второй сезон для женской команды «ЧГУ» среди профессионалов сейчас в самом разгаре. Для «леопардовых» выездная серия началась с двух матчей в Новосибирске против местного «Динамо». Чебоксарские баскетболистки смогли победить в первом матче со счетом 72:67, а уже в повторной игре хозяйки паркета взяли реванш — 66:63 в пользу «Динамо». На этом противостоянии дальний вояж по Сибири не закончился — следующая остановка подо-печных Никиты Иванова ожидала в Красноярске.

Хоть представительницы Чувашии только второй сезон играют в «суперлиге-2», но баскетболистки «Енисея-2» хорошо запомнили гостей с берегов Волги. В дебютный год наша команда в великолепном стиле выбила красноярскую дружину из турнира, одержав победу в серии, напоминающей остросюжетный триллер. Но нынешние поединки — уже совсем другая история. Перед играми наша команда занимает седьмое место в турнирной таблице «суперлиги-2», а «Енисей-2» — пятое.

Антураж вокруг матчей не впечатлял — болельщиков на арене в Красноярске было немного, но родные стены и кольца могли помочь хозяйкам паркета… И вот сразу после стартового вбрасывания подопечные Никиты Иванова помчались вперед. Чебоксарские баскетболистки штурмовали защитные бастионы хозяек, прибегая к дальним броскам, но их исполнение оставляло желать лучшего… Зато в начале матча навыки плеймейкера показывала наша самая опытная баскетболистка Олеся Огурцова — в одной из атак она, не смотря в сторону партнерши по команде, отдала изумительную передачу под кольцо, после которой сложно было промахнуться…

А что же хозяйки паркета? Баскетболистки «Енисея-2» более качественно подходили к исполнению бросков и реализовывали их с лучшим процентом, чем игроки «ЧГУ». При этом представительницы прекрасного пола из Красноярска не могли оторваться на почтительное расстояние от нашей дружины. Маятник качался то в одну сторону, то в другую. Уже ближе к концу встречи баскетболистки «ЧГУ-Атланты» приблизились буквально на расстояние одного удара, но его исполнителя в стане «леопардовых» найти не удалось. В итоге «Енисей-2» выиграл со счетом 79:68.

Без всяких перерывов на следующий день прошла вторая игра. Баскетболисткам «ЧГУ» удалось учесть ошибки первого матча. Не откладывая дело в долгий ящик, подопечные Никиты Иванова устремились в отрыв. Серьезную роль сыграли подсказки наставника с тренерской скамьи — Никита Иванов руководил дружиной и во время обороны, и во время атаки. «5» — скомандовал тренер «ЧГУ-Атланты» при обороне, девушки сразу прислушались, сыграли в зонную защиту (одна из баскетбольных тактик при игре в обороне. — Прим. ред.) и сумели отбиться…

План «рулевого» работал безотказно. В третьей четверти отрыв «леопардовых» достигал 14 очков. Тут уже в игру включился тренер «Енисея-2». «Ну что, девушки, мы сегодня вообще будем играть? Мы же хотим победить?» — говорила своим подопечным тренер «Енисея-2» Елена Шульженко. На счастье хозяек паркета, слова наставника возымели положительный эффект — тут и тяжелые броски с дальней дистанции стали получаться, и проходы под кольцо… «Леопардовым» нужно было как-то остановить агрессию со стороны команды «Енисея-2». И тут не вовремя случился небольшой провал в игре. В итоге хозяйки паркета снова выиграли со счетом 73:69.

КСТАТИ В обоих матчах самым результативным игроком «ЧГУ-Атланты» стала Олеся Огурцова. По итогам первой встречи наша баскетболистка набрала 16 очков, а во второй — 21 очко.